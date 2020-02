Bauarbeiten im Tierpark : Eigene Pool-Landschaft für die Wasserschweine in Neumünster

Ein Hochsee-Container dient als neuer Stall auf dem künftigen Kleintierhof. Die Anlieferung gestaltete sich kompliziert.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

11. Februar 2020, 16:52 Uhr

Es ist der neuste Trend aus den USA: Hochsee-Container werden zu Luxusvillen und Privatappartments umgebaut. Der Tierpark greift das nun auf, allerdings nicht für Besucher oder Mitarbeiter, sondern für seine Bewohner. Die Wasserschweine oder Capybaras bekommen auf dem künftigen Kleintierhof eine richtige Pool-Landschaft in ihrem neuen Zuhause. Dies schwebte am Montag trotz des Sturmes sicher an seinen künftigen Standort.

Der zwölf Meter lange und tonnenschwere Container wurde laut Moritz Kruse, Abteilungsleiter Garten- und Landschaftsbau des Tierparks, vom Eutiner Baumarkt Wigger zur Verfügung gestellt und bildet den künftigen Kern des neuen Kleintierhofes, der derzeit zwischen Seehundbecken und Spielplatz entsteht (der Courier berichtete). „Container haben mehrere positive Eigenschaften. Wir können sie problemlos und schnell kärchern, sie sind stabil und unempfindlich gegen Feuchtigkeit“, so Kruse, der am Montag auch selbst tatkräftig anpackte. Für Besucher sei später gar nicht mehr zu erkennen, dass es sich um einen Container handelt. „Der wird verkleidet und sieht dann richtig schick aus“, erklärte Kruse.

Die Anlieferung gestaltete sich kompliziert. Denn bevor der Schwerlastkran den riesigen Stahlkoloss an den Haken nehmen und an seinen endgültigen Standort setzen konnte, musste dieser erst mit zwei Staplern durch die Anlage und vorbei am Bistrorant manövriert werden. Ein Fahrer fuhr dabei quasi „blind“ und nur durch Funkanweisungen geleitet. Mehrmals hingen dabei Äste im Weg. Sturmtief „Sabine“ sorgte zudem für einige Schaukler. Doch nach knapp einer Stunde war das Spektakel am frühen Nachmittag schließlich beendet.

Das Capybara oder Wasserschwein ist eine Säugetierart aus der Familie der Meerschweinchen. Es ist das größte heute lebende Nagetier und bewohnt feuchte Regionen in Südamerika. Seit August vergangenen Jahres bewohnt ein Pärchen den Tierpark. Er kommt aus dem Parc Merveilleux Bettembourg in Luxemburg, sie aus dem Zoo Schwerin.