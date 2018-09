Flüchtlinge In boostedt : Ehtsham Malik: „Ich gebe nicht auf.“

Vor fünf Jahren kam er allein aus Pakistan nach Deutschland.

von Kay Müller

20. September 2018, 17:29 Uhr

Er ist einer von denen, die in der Kritik stehen: alleinstehende junge Männer, die keine dauerhafte Bleibeperspektive habe. „Ich bin vor fünf Jahren ohne Eltern allein aus Pakistan nach Deutschland gekommen“, sagt Ehtsham Malik. Nun ist er ausreisepflichtig, hofft aber dennoch, bleiben zu können. Noch fehlen Papiere aus Pakistan, damit er abgeschoben werden kann. „In der Unterkunft habe ich noch nichts von Problemen mit Flüchtlingen und Boostedtern mitbekommen“, sagt der 19-Jährige in exzellentem Deutsch. Er könne aber verstehen, dass einigen Flüchtlingen manchmal die Decke auf den Kopf falle. „Im Camp gibt es immer Polizei, man fühlt sich irgendwie kontrolliert.“ Er bekomme ein Taschengeld von rund 60 Euro – „das ist nicht furchtbar viel“. Er würde gern in einen Sportverein eintreten, aber dafür fehle ihm das Geld.

Malik kennt auch Flüchtlinge, die „sich nicht benehmen können“ – das sei aber eine kleine Minderheit. Er hofft, dass er bald aus der Landesunterkunft ausziehen und einen Studienplatz in Deutschland bekommt. Malik: „Ich gebe nicht auf.“