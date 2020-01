Rickling : Ehrenkreuz für Dobbratz

Die Freiwillige Feuerwehr in Rickling rückte 52 Mal aus.

16. Januar 2020, 17:02 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Rickling musste im vergangenen Jahr zu 52 Einsätzen ausrücken. Das gab der Gemeindewehrführer Ulf-Erik Klinge bei der Mitgliederversammlung bekannt. Zusammengenommen leisteten die Kameraden 1244 Einsatzstunden. 32 Mal und damit am häufigsten mussten sie technische Hilfe leisten. Für Brände rückte die Wehr 13 Mal aus.

Bei 23 Personen mussten die Kameraden Erste Hilfe leisten, neun Menschen konnten mit hydraulischem Rettungsgerät aus einer Notfallsituation gerettet werden. Für zwei Menschen kam jede Hilde zu spät, sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Außerdem standen Wahlen an: Lennert Lüthje wurde zum stellvertretenden Wehrführer gewählt, Martin Doose zum Leiter der Einsatzgruppe und Finn Kratt zu seinem Stellvertreter.

Seit 60 Jahren im ehrenamtlichen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Rickling sind Werner Lüthje und Otto Santen. Ebenfalls geehrt wurden Erwin Gessner und Hermann Kattoll für 50 Jahre Kameradschaft. Seit 40 Jahren hält Jürgen Schweder der Wehr die Treue. Schon seit 30 Jahren dabei sind Andreas Dobbratz, Alfred Timm und Burkhard Westphal. Oliver Jäger wurde für zehn Jahre Einsatz geehrt.

Eine besondere Auszeichnung bekam Eberhard Krug mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst. Außerdem überreichte Kreiswehrführer Jörg Nero an Andreas Dobbratz das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. „Diese Auszeichnung ist besonders und wird selten vergeben. Andreas Dobbratz hat Leistungen erbracht, die weit über den normalen Feuerwehrdienst hinausgehen“, schilderte Schriftführer Michael Schröder.

Die Feuerwehr Rickling bildet zurzeit seine eigene First-Responder-Einheit aus. „Das sind Sanitäter, die bei lebensbedrohlichen Einsätzen schneller vor Ort sind und erweiterte Erste Hilfe leisten, bis der Rettungswagen da ist“, erklärte Michael Schröder.

Außerdem gab es Beförderungen: Oberfeuerwehrmann dürfen sich jetzt Lukas Berger, Tilman Gühlstorf, Lukas Heyman, Florian und Philipp Kaup, André Kzionska, Myron Matthes, Nick-Leon Schmidt und Leon Schoenegge nennen. Zum Hauptfeuerwehrmann drei Sterne befördert wurden Michael Schröder und Marc Radde. Bastian Gottschalk ist nun Löschmeister.

Die Gemeinde Rickling kann sich zurzeit auf die ehrenamtliche Hilfe von 64 aktiven Kameraden verlassen. Um Nachwuchs muss sich die Wehr nicht sorgen, sie konnte jetzt neun neue Kameraden aufnehmen.