Nominierung : Ehrenamtler als Helden des Alltags

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos: Vaquette 1 von 3

Neumünster | Mal kurz einen Kaffee trinken gehen? Oder das Theater besuchen? Was selbstverständlich ist, können sich viele alte Menschen nicht leisten. Die Altersarmut zu bekämpfen, den alten Menschen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben mit Spenden zu ermöglichen, ist das Ziel des Vereins Herbstsonne. Der Verein ist eines von zwei Projekten aus Neumünster, die für den Deutschen Bürgerpreis nominiert wurden. Das zweite Projekt hat Hans-Joachim Genz initiiert, der seit 2008 „seinen“ Stadtteil Einfeld im Internet präsentiert.

„Schon allein die Nominierung ist ein großer Erfolg für uns“, sagt Birgit Kafvelström, Vorsitzende der Herbstsonne. Etwa 20 Aktive schenken Senioren, die es nicht so gut im Leben haben, ihre Zeit. „Wir kooperieren inzwischen mit 20 Heimen“, sagt sie. Der Verein organisiert praktische Hilfe im Alltag wie Arztbesuche und Begleitung zu Behörden oder zum Einkauf, aber auch Kulturelles wie Theaterbesuche, dazu Sommer- und Weihnachtsfeiern. „Bei einer Grundrente sind Wohnen und Essen zwar gedeckt. Die Senioren bekommen ein Taschengeld von etwa 100 Euro im Monat. Davon müssen Kleidung, Medikamente, Friseur, Hygieneartikel bezahlt werden“, rechnet Schriftführer Gerhard Wollert vor. Wenn Ausflüge im Heim organisiert werden, kostet das auch nicht selten – manche Senioren nehmen dann nicht teil, erzählt Wollert. „Die Rentner, die daheim sitzen, trifft es meistens noch härter“, sagt er. Der Bedarf ist groß: „Wir kriegen viele dankbare Rückmeldungen“, sagt Birgit Kafvelström. Denn der Verein springt auch unbürokratisch ein, wenn eine alte Matraze durch oder die Brille kaputt ist. Erschütternd: Freudig angenommen werden auch kleine Hilfen wie Gutscheine für Haar- und Fußpflege. Betreut wurden in 13 Jahren 12256 Senioren mit einer Summe von 115300 Euro. Auch Tafelkunden und Obdachlose werden zum Grünkohlessen oder zur Weihnachtsfeier eingeladen (www.herbstsonne-neumuenster.de).

Wer etwas über den Stadtteil Einfeld wissen will, hat in der Internetpräsenz www.neumuenster-einfeld.de eine wahre Fundgrube. Wie wird das Wetter? Gibt es noch freie Plätze in der Kita? Welche neuen Projekte gibt es, wo kann man essen gehen? Ob Kirche, Schule, Vereine, schöne Fotos vom Einfelder See, vom Dosenmoor oder auch E-Cards zum Verschicken – eine Fülle von Informationen hat Hans-Joachim Genz auf seiner privaten Internet-Präsenz seit 2008 auf dem virtuellen Marktplatz „Einfeld - ein See und etwas mehr“ mit Akribie und viel Arbeitsaufwand eingespeist. Aktuell sind es über 500 Seiten. Für dieses Engagement ist der 62-Jährige ebenfalls als „Alltagsheld“ nominiert. Genz betreibt die Internetpräsenz für „Meinfeld“ (Symbiose aus „Mein“ und „Einfeld“) mit Herzblut, aktualisiert fast täglich, ist mit Block und Kamera bei Veranstaltungen unterwegs. Ein umfangreiches Archiv und etwa 30000 Bilder gehören mit dazu, auch Fremdtexte sind eingepflegt.

Seit über 30 Jahren lebt Genz in Einfeld. Was macht das Schöne von Einfeld aus, das Dosenmoor, der Einfelder See, das Dörfliche, die aktiven Vereine, die Kirchengemeinde, die Jugendarbeit, Restaurants? Genz kann sich nicht entscheiden: „In Einfeld ist alles schön, ich fühle mich hier wohl, alles ist da.“ Anstoß gab die Aussage eines Einfelders, dass in Einfeld „das Wir-Gefühl fehlt“. Genz krempelte die Ärmel hoch: „Ich möchte zeigen, was es in Einfeld alles gibt und was los ist, das Wir-Gefühl stärken.“ Und er stieß eine Menge an, hatte Ideen, schob Projekte an – und ist in Einfeld inzwischen sehr bekannt. Er warb bei hiesigen Firmen für Mittel, investierte selbst viel Zeit und auch Geld. Er sammelte über 11000 Euro für die Umgestaltung des Marktplatzes und machte Geld locker für die Eisbahn am Roschdohler Weg, die diesen Winter eingeweiht wurde. Davor hatte er den „Krims-Krams“ organisiert (heute: „Einfeld macht mobil“). Er rief ein Handwerkerfest als Plattform für örtliche Firmen ins Leben. Bei der Internetpräsenz geholfen haben ihm seine Kinder, Mediengestalterin Anika (35) und Administrator Matthias (31).

Das journalistische Handwerk lernte Genz bei der Bundeswehr, war acht Jahre als Statt-Partei-Ratsherr in der Ratsversammlung. Seine Hoffnung beim Bürgerpreis: „Das soll Werbung für Einfeld sein, die vielleicht auch Geld für Projekte bringt.“

von Gabriele Vaquette

erstellt am 19.Aug.2017 | 18:19 Uhr