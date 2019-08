Abgangsjahr 1964 : Ehemalige Einfelder Mittelschüler erinnerten sich an die Schulzeit

15 von 28 Abgangsschülern kamen nach Neumünster, um erinnerungen auszutauschen.

von shz.de

18. August 2019, 15:52 Uhr

Alle fünf Jahre treffen sich die ehemaligen Einfelder Mittelschüler. Am Sonnabend war es wieder soweit. 15 frühere Klassenkameraden des Abgangsjahres 1964 folgten der Einladung von Roswita Bunsen und Christa Ernst in das Sportheim Einfeld am Roschdohler Weg – 28 waren sie zu Beginn ihrer Schulzeit.

Die weiteste Anreise hatte Gerhard Schmidt, der im Wetteraukreis, nördlich von Frankfurt/Main wohnt. Gern erinnerten sie sich an einige ihrer Lehrer, an die, die besonders streng waren, wie Klassenlehrer Helmut Rösler. „Eigentlich bedanken wir uns dafür. Da haben wir was fürs Leben gelernt“, so Roswita Bunsen. Einige der Mitschüler hätten später studiert und seien Zahnärzte, Ingenieure oder Bestatter geworden, sagte sie.

Vergessen war auch nicht die gestrichene Klassenfahrt am Ende der 10. Klasse. Vorausgegangen war das Verschwinden von vier Schülern bei der Klassenfahrt in der 9. Klasse nach Sylt. Sie mussten nachreisen. Dazu traf es bei einem Lehrerstreich mit einem Eimer Wasser auch noch den Falschen.

Auch ganz persönliche Erlebnisse kamen in Erinnerung. Einen Aufsatz über geschichtliche Verformungen nach der Eiszeit, die Roswita Bunsen trotz vorheriger Krankheit mitschreiben musste, benotete der Lehrer mit einer 6-. „Das Schlimmste war dann noch, dass er dies vorgelesen hat“, sagte Roswita Bunsen heute schmunzelnd.