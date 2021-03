Grossenaspe : Eekholt: Riesen-Andrang nach dem Lockdown

Alleine am Sonnabend machten rund 3000 Menschen einen Abstecher in den Wildpark.

08. März 2021, 07:46 Uhr

Riesiger Andrang herrschte am ersten geöffneten Wochenende nach dem Lockdown im Wildpark Eekholt. Bis zur Straße standen die Menschen schon vor 11 Uhr am Sonnabend an den verschiedenen Kassen, um Einlass zu bekommen. Mittags waren alle Parkplätze besetzt, so dass auch die Straßenränder zugeparkt wurden. Alleine am Sonnabend machten rund 3000 Menschen einen Abstecher in den 67 Hektar großen Park. Freitag und Sonntag waren es etwas weniger. „Wir haben viele strahlende Gesichter gesehen“, erklärte Geschäftsführer Wolf von Schenck. Das Hygienekonzept sei aufgegangen. „Diese Woche haben viele Hamburger die Frühjahrsferien für einen Ausflug in den Wildpark genutzt“, so von Schenck weiter.

Sein Tipp: Den Wildpark möglichst früh zwischen 9 und 11 Uhr oder spät zwischen 15 und 18 Uhr besuchen und nach Möglichkeit an Werktagen kommen. „Wir haben auf unserer Facebook-Seite auch einen ständig aktualisierten Beitrag, auf dem wir über die eventuellen Wartezeiten oder gegebenenfalls einen Einlass-Stopp informieren.“