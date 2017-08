Weinköste : Edle Tropfen und köstliche Happen

vergrößern 1 von 2 Foto: Vaquette 1 von 2

Neumünster | Ein leichter Weißwein von der Mosel, samtiger Rotwein aus Spanien, ein zarter Rosé aus der Pfalz – oder soll es ein spritziger Federweißer sein? Edle Tropfen aus Deutschland und der Welt und dazu jede Menge kulinarische Genüsse von klassischem Käsespieß über Flammkuchen bis hin zu Crêpes servieren Winzer und Gastronomen auf der siebten Weinköste in den Teichuferanlagen. In lauschigem Ambiente können von Donnerstag, 14. September, bis Sonnabend, 16. September, die Köstenbesucher besonderen Gaumenfreuden frönen, an allen Tagen abends ein abwechslungsreiches Musikprogramm genießen und spektakuläre Feuershows bestaunen.

„Wir haben die Qualität der Stände nochmals angehoben, auch Gourmets kommen auf ihre Kosten. Alle verfügbaren Standplätze sind belegt, ein Areal in Richtung Lütjenstraße ist neu erschlossen“, sagte Citymanager Michael Keller, der das Programm gestern mit Assistentin Eva-Jana Manke vorstellte. Das bewährte Konzept, eine Art Hüttendorf inklusive überdachten Flächen für Regenwetter lauschig beleuchtet in den Teichufer-Anlagen, lockte 2016 30 000 Besucher an drei Tagen an. Fünf Winzer – einer mehr als 2016 – sind mit ihren Weinen vor Ort, beraten aber auch zu Anbaugebieten, Lager und Trinktemperatur; hinzu kommen Stände von Händlern mit deutschen und internationalem Rebensaft, aber auch Prosecco, Weinschorle oder Cocktails. Dazu gibt es zahlreiche Delikatessen für jeden Geschmack: deftige Steaks, US-Fingerfood, Ziegenwurst, Flammkuchen, Brezeln, Spezialitäten vom Auerochsen und dänisches Eis. „Wir wollen in diesem Jahr den Schwerpunkt Fisch setzen“, so Keller. Daher gibt es als Neuheit Flammlachs vom Event-Catering Jonny Barber: Lachs erhält durch das Grillen auf offener Flamme eine besondere Geschmacksnote. Lecker sind auch die Scampi von Gastronom Sedat Sayar, die er frisch mit Antipasti serviert. Für Biertrinker gibt es drei Stände, darunter einen mit Schwale-Bräu.

Parallel dazu werden die Weinkösten-Besucher mit romantischer und rockiger Musik verwöhnt. Am Donnerstag, 14. September, um 17 Uhr wird Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger die Köste mit dem Mädchen-Musikzug eröffnen. Ab 18 Uhr folgen feurige Gipsy-Rhythmen und finnische Walzer von „Coeur Balla“ aus Aukrug und Nis Jesse aus Höxter (Gitarre, Akkordeon) mit Musik aus Frankreich und Spanien. Am Freitag sorgen die „Acoustic Gentlemen“ (80er-Jahre), die Delta-Mood-Jazzband (New Orleans Jazz) und Mr. Herby für die musikalische Umrahmung. Den Sonnabend gestalten „Before the Amplifiers“ (akustische Gitarren), Frank Plagge (Blues, Rock, Balladen) und Joe Green (Gesang, akustische Gitarre). Die Michael-Weiß-Band wird an allen drei Tagen die Uferanlagen entlangspazieren und Jazz-Klänge verbreiten. An allen Abenden wird „Illuminati Spectaculare“ in der Dämmerung eine Feuershow auf der Teichbrücke präsentieren. Geöffnet ist die Weinköste von 16 bis 24 Uhr.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 30.Aug.2017 | 12:00 Uhr