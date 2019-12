Traditionsbetrieb Neumünster : Edle Aufkleber sind das Metier der Druckerei Proppe

Hans Wolf-Dieter Proppe übergab das 1863 gegründete Familienunternehmen an Michael Eckert.

von Rolf Ziehm

03. Dezember 2019, 16:09 Uhr

Mit einem symbolischen Schlüssel übergab jetzt Hans Wolf-Dieter Proppe (66) als fünfte Generation des 1863 gegründeten Familienbetriebs die Druckerei Proppe an seinen Nachfolger Michael Eckert (48). Der neue Chef an der Fehmarnstraße 7 stammt aus einer alten Druckerfamilie, ist Diplom-Ingenieur für Druckereitechnik und hat als gelernter Offsetdrucker auch eine handwerkliche Basis. Vor allem kennt Eckert, der 13 Jahre lang bei Proppe angestellt war, die Druckerei Proppe und ihre Kunden von A bis Z. Es handelt also um einen Firmenverkauf (Buy Out) an einen Mitarbeiter.

Die Offset-Druckerei hat zurzeit acht Beschäftigte und ist auf ihrem Spezialgebiet, dem Druck von Etiketten und Aufklebern, führend. Eine besondere Stärke ist die Sonderanfertigung von edlen Aufklebern und Etiketten aus jedem gewünschten Papier oder die Veredlungstechnik. Beispiele sind Glitterlack, Thermofarbe, Duftlack, Rubbellack, haptische Lacke, Blindprägung, Heißfolienprägung oder Beflockung.

Je nach Kundenanforderung und Einsatzzweck reicht die Produktschiene von Aufklebern ohne Klebstoff bis hin zu Aufklebern für extreme Anforderungen an Temperatur, mechanische Belastung, Chemikalienfestigkeit, Haftkraft oder Sicherheit. Eckert: „Mit dieser Spezialisierung und auch dem Druck von Schallplattenetiketten sind wir in Deutschland führend.“ Eckert: „Wir werden diese Spezialisierung weiter vorantreiben. Mit Masse kann man kein Geld mehr verdienen.“

Der Sohn von Hans Wolf-Dieter Proppe hat beruflich andere Wege eingeschlagen. Proppe: „Die Familientradition endet, der Betrieb wird fortgeführt. Das ist entscheidend.“ Auch der Traditionsname Proppe bleibt erhalten.

Die Firma wurde 1863 von Buchbindermeister Heinrich Wilhelm Dietrich Proppe am Kleinflecken 37 gegründet. Neben einer Buchbinderei wurde auch ein Fachgeschäft für Schreib-und Papierwaren geführt.

Mit dem Drucken ging es um 1921 los. Der Name „Proppes Gang“ geht auf die Druckerei zurück. Seit 1973 ist das Unternehmen auch an der Fehmarnstraße aktiv, 1987 wurde der Betrieb komplett dorthin verlagert wurde.