Diamantene Hochzeit : Edeltraud und Friedhelm Brandt aus Neumünster heirateten vor 60 Jahren im Schneegestöber

Das Paar aus der Gartenstadt kennt sich seit Kindertagen. Sie ist als Hobbymalerin, er als SPD-Kommunalpolitiker bekannt.

Neumünster | Am Mittwoch feiern Edeltraud (80) und Friedhelm (81) Brandt aus der Gartenstadt ihre diamantene Hochzeit. Gefeiert wurde am 3. Februar 1961 in Friedhelms Geburtsort Bendingborstel/Kreis Verden. „Bei der kirchlichen Hochzeit im Nachbarort Kirchlinten herr...

