Restaurant mitten im Supermarkt : Edeka baut A+B-Center für 1,5 Millionen um

Die Familienunternehmen Grümmer und Keste eröffnen Ende September einen Markt, den es so in Norddeutschland noch nicht gibt.

von Christian Lipovsek

12. August 2019, 14:43 Uhr

Die Ladenbauer wollten sechs Monate Zeit, die neuen Mieter gaben vier Wochen vor – getroffen hat man sich jetzt bei sechseinhalb Wochen. Bis Ende September bleibt der Edeka-Markt im A+B-Center geschlossen. Bis zu 100 Handwerker aus der Region arbeiten zeitgleich in dem knapp 4000 Quadratmeter großen Objekt im Akkord. Rund 1,5 Millionen Euro investiert Edeka als Mieter in die Immobilie, die der Hahn-Gruppe aus Bergisch-Gladbach gehört. Wenn die Bauwände verschwinden, erwartet die Kunden ein Einkaufserlebnis, das es laut Jan-Henrik Grümmer so in Norddeutschland noch nicht gibt.

Der 28-Jährige bildet die vierte Generation der Familie Grümmer, die im April 1928 ihren ersten Lebensmittelmarkt an der Wasbeker Straße in Neumünster eröffnete. Mittlerweile gehören zur Grümmi-Gruppe drei Edeka-Zentren in Tungendorf, Einfeld sowie in Boostedt. „Es ist für uns nun ein besonderes Ereignis, dass wir nun den Markt im A+B-Center übernehmen“, sagt Senior Gerd Grümmer, der gemeinsam mit seinem Sohn das besondere Experiment wagt. Denn: „Als die Edeka-Gruppe 1976 ins A+B-Center zog, war das für unseren Familienmarkt in Tungendorf nicht so toll. Nun haben wir den Konkurrenten eingefangen“, ergänzt er schmunzelnd.

Und ausgerechnet dort entsteht nun ein ganz neues Konzept, das die Familie Grümmer mit dem ebenfalls 1928 in Neumünster gegründeten Familienunternehmen Keste sowie weiteren Partnern verwirklicht: ein Mega-Einkaufsmarkt mit integrierter Essens-Meile.

„Wir werden unser Restaurant am Kornstieg schließen und uns voll und ganz auf das neue Projekt konzentrieren“, erklärt Björn Keste, der ebenfalls in vierter Generation mit seiner Frau Miriam tätig ist. 60 Mitarbeiter hat die Keste-Gruppe. Im Fisch-Restaurant mitten im Markt können die Kunden künftig nicht nur alle selbsthergestellten Produkte kaufen, sondern auch direkt Speisen und Snacks in schickem Ambiente verzehren. „Wir werden dort neben den Klassikern auch Neues ausprobieren, etwa für Vegetarier und Veganer“, sagt Björn Keste.

Ergänzt wird die Essens-Meile von dem Möllner Unternehmen und Edeka-Partner von Allwörden, das eine große Bäckerei mit Restaurant-Bereich und gläserner Konditorei eröffnet. An über 80 Plätzen im Innen- und Außenbereich sollen die Besucher kalte und warme Speisen in großer Auswahl bekommen. Eine eigene Produktlinie bildet die Knack-Bioback-Abteilung mit Bioprodukten, die ergänzt werden könnte. Und zwar möglicherweise im Aldi-Markt des Centers, der allerdings laut Peter Sauer, Prokurist bei Edeka Nord, noch nicht gekündigt hat. „Für uns wäre es eine Option, dorthin zu vergrößern, wenn Aldi umzieht“, sagt Sauer.

Bereits beschlossen und umgesetzt wird der Burger-Stand im neuen Eingangsbereich des Marktes, an dem es unter anderem den „Grümmi-Burger“ geben soll.

Deutlich erweitert wird aber nicht nur das Essens-Angebot, sondern auch das Lebensmittelsortiment. „Wir fahren im Non-Food-Bereich deutlich zurück zugunsten von neuen Produkten“, erklärt Peter Sauer. So werde es künftig zum Beispiel 300 statt 80 Whiskey-Sorten, 850 Wein-Sorten, zum Teil in einem extra Klimaschrank, eine sechs Meter lange Salatbar, einen Sushi-Tresen oder eine 30 Meter lange Wurst- und Fleisch-Theke geben. Der Clou dort: ein Reife-Kasten, in dem das Fleisch bis zu drei Wochen abhängt. Das Pendant ist die 400 Quadratmeter große Vegetarier-Abteilung mit veganen und glutenfreien Produkten.

Grümmer rechnet mit 10.000 Kunden am Tag und ist optimistisch: „Wir werden überrannt werden.“