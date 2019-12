Polizei Neumünster : Dumm gelaufen: Einbrecher lässt sich gleich zweimal erwischen

Den ersten Einbruch bemerkten die Hausbewohner, beim zweiten schnappte die Polizei zu.

von Hannes Harding

13. Dezember 2019, 15:34 Uhr

Ein Einbrecher (47) wurde bereits am vergangenen Sonntag gegen 15 Uhr beim Eindringen in ein Einfamilienhaus in der Klosterstraße von den anwesenden Bewohnern überrascht und nach kurzer Flucht überwältigt. Der 47-Jährige wurde der Polizei übergeben. Dass er zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, empfand er offenbar als Freibrief. Schon am Mittwoch wurde er erneut festgenommen, nachdem er mit einem Schraubendreher bewaffnet versucht hatte, in einem Supermarkt in Neumünster zu stehlen. Der Mann wurde auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl.