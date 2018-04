Neumünster : Dubiose Schrottsammler unterwegs

Auf Facebook wird für die Abholung von Elektrogeräten geworben. Die Stadt will der Sache nachgehen.

von Michael Kierstein

11. April 2018, 18:07 Uhr

Wenn auf einmal die Waschmaschine den Geist aufgibt, ist der Ärger programmiert. Lässt sich das Gerät nicht mehr reparieren, hat man den Schrott in der Wohnung stehen. Schnelle Hilfe wird in sozialen Medien angeboten, zurzeit beispielsweise für Neumünster und für den Kreis Segeberg auf Facebook.

Die Bau- und Umweltverwaltung des Kreises warnt allerdings davor, die Elektrogeräte einfach für dubiose Schrottsammler am Straßenrand zur kostenlosen Abholung bereit zu legen. Wie die Bau- und Umweltverwaltung des Kreises Segeberg mitteilt, ist das Entsorgen von Elektrogeräten auf öffentlichen Wegen eine Ordnungswidrigkeit. Dies würde eine Geldstrafe nach sich ziehen. Die Verwaltung warnt explizit davor, derartige Angebote überhaupt in Betracht zu ziehen.

Neumünsters Stadtsprecher Stephan Beitz erklärte, man wolle das prüfen. „Es gab früher häufiger derartige Fälle. In letzter Zeit aber eigentlich nicht mehr“, so Beitz.

Für die sachgemäße Entsorgung von Elektrogeräten und Sperrmüll ist in Neumünster das Technische Betriebszentrum (TBZ) zuständig.

„Wir holen einmal pro Halbjahr Sperrmüll kostenlos bei den Bürgern ab“, erklärt Marco Pemöller vom TBZ. Außerdem kann man bei einer Abholung durch das TBZ sicher sein, dass die Geräte fachgerecht recycelt werden.

Eine Abholung durch gewerbliche Anbieter sei aber nicht illegal. Man kann hier nur nicht nachvollziehen, was mit Waschmaschine, Kühlschrank und Co passiert. „Im Regelfall erfolgt durch die Sammler ein nicht sachkundiger Umgang mit den Geräten. Sie werden ausgeschlachtet, Betriebsflüssigkeiten können austreten und so zum Teil erhebliche Schäden verursachen“, erklärt Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg.

Auf Courier-Nachfrage bei einem Anbieter, der das Abholen von Elektrogeräten in Gruppen bei Facebook bewirbt, wurde auf eine bestehende Gewerbelizenz verwiesen. Er habe einen Second-Hand-Laden und würde die Geräte, die er reparieren kann, zum Verkauf anbieten. Seinen Namen wollte der Abholer nicht preisgeben.

Wer sicher gehen möchte, dass die Geräte ordnungsgemäß entsorgt werden, sollte seinen Sperrmüll unter Tel. 942 29 00 beim Technischen Betriebszentrum anmelden.