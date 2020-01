Schöffengericht Neumünster : Drogenhandel kommt Neumünsteraner teuer zu stehen

Gericht verurteilt 22-Jährigen zu einem Jahr und elf Monaten Gefängnis.

von Jens Bluhm

16. Januar 2020, 16:13 Uhr

Wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels hat das Schöffengericht Neumünster am Montag einen 22-jährigen Neumünsteraner zu einem Jahr und elf Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Gericht honoriert umfangreiches Geständnis

Damit muss der Neumünsteraner die Haftstrafe nur antreten, wenn er innerhalb der nächsten drei Jahre erneut straffällig wird. Mit dieser Erleichterung würdigte das Gericht das umfangreiche Geständnis, das der Dealer bereits bei seiner Verhaftung im Februar vergangenen Jahres abgelegt hatte.

Zwei bis drei Mal im Monat mit 50 bis 100 Gramm gedealt

Bei seiner Vernehmung durch die Polizei hatte der Mann offen eingeräumt, seit knapp einem Jahr etwa „zwei- bis drei Mal im Monat“ zwischen 50 und 100 Gramm Cannabis auf dem Schwarzmarkt angekauft und in der einschlägigen Szene der Stadt mit Aufschlag weiterveräußert zu haben. In den ersten Monaten habe er damit seinen Eigenbedarf an Drogen finanziert, später, als er selbst nicht mehr konsumierte, habe er mit den Drogeneinkünften auch weitgehend seinen Lebensunterhalt bestritten, führte der Angeklagte jetzt vor Gericht aus.

Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war der 22-Jährige seit Monaten arbeitslos.

Kokain war die Ausnahme

Insgesamt 33 solcher Drogengeschäfte binnen eines knappen Jahres listete die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift auf. In einem weiteren Fall hatte der Neumünsteraner ein Gramm Kokain gekauft, die Droge dann aber zum Selbstkostenpreis weitergereicht.

Das Gericht wertete diesen Fall nicht als „Drogenhandel“. Als „unerlaubte Veräußerung“ ist der Kokain-Verkauf aber dennoch strafbar. Härter als die Bewährungsstrafe selbst dürfte den Neumünsteraner die vom Gericht angeordnete „Wertabschöpfung“ treffen, mit der das Gericht seit 2017 durch eine Straftat erzielte (oder unterstellte) Gewinne einziehen kann.

Der Staatsanwalt rechnete spitz

Der Staatsanwalt rechnete spitz und ging für jedes der 33 eingeräumten Drogengeschäfte von einem „Umsatz“ von mindestens 500 Euro aus (50 Gramm Cannabis à 10 Euro Verkaufswert).

Wertersatz über 16.500 Euro

Das Gericht hielt diese Aufrechnung für plausibel: Insgesamt soll der Neumünsteraner, der inzwischen wieder einen Job als Lagerarbeiter hat, „Wertersatz“ in Höhe von 16.570 Euro leisten.