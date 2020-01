Schöffengericht Neumünster : Drogenhändler belastet Neumünsteraner schwer

Ein 28-jähriger Neumünsteraner soll für 6000 Euro Marihuana gekauft haben - und schweigt vor Gericht.

von Jens Bluhm

28. Januar 2020, 16:59 Uhr

Allein die Menge dürfte passionierten Junkies Tränen in die Augen treiben: Ein sattes Kilo allerfeinstes Marihuana aus den Niederlanden soll ein 28-jähriger Neumünsteraner im Mai 2018 von zwei Kieler „Großhändlern“ übernommen haben.

Nach Überzeugung der Ermittler soll der Deal zwischen den drei Männern vor einer Spielhalle an der Brachenfelder Straße abgewickelt worden sein, gegen einen Kaufpreis von immerhin 6000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hält dem Neumünsteraner vor, die Drogen auf dem hiesigen Schwarzmarkt an Kleinsthändler und Drogenabhängige weiterverkauft zu haben.

Seit Dienstag muss sich der 28-Jährige deshalb wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels vor dem Schöffengericht Neumünster verantworten.

Das Problem: Den angeblichen Drogenhandel kann die Staatsanwaltschaft dem Neumünsteraner bislang nur indirekt zuschreiben. Der Angeklagte selbst schweigt sich zur Sache aus, seine beiden vermeintlichen Geschäftspartner, gegen die getrennt ermittelt wird, machten ebenfalls von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, um sich nicht selbst belasten zu müssen.

So kam es am ersten Prozesstag zu der nicht alltäglichen Situation, dass die Vorsitzende Richterin eine Kollegin aus eigenem Haus in den Zeugenstand rief: Diese Richterin hatte seinerzeit in einem Haftprüfungsverfahren Regie geführt, nachdem die beiden vermeintlichen Großhändler mit mehreren Kilo Haschisch, Ecstasy und weiteren Drogen auf einem Parkplatz nahe Neumünster festgenommen und inhaftiert worden waren.

Um ihre Chancen auf Haftverschonung zu erhöhen, ließ sich zumindest einer der Männer auf ein erstes Teilgeständnis ein. Dabei hatte der Mann auch den 28-jährigen Neumünsteraner belastet. Weil der eigentlich vorgesehene Zwischenhändler die Drogen nicht übernehmen wollte, habe man sie schließlich an der Brachenfelder Straße an den Neumünsteraner übergeben, sagte der Mann seinerzeit aus. Dabei fiel auch der Spitzname des Neumünsteraners.

Die Einlassung habe man dem Mann vorgelesen und unterzeichnen lassen. „Ich hatte den Eindruck, dass er dem Gespräch aufmerksam folgt, auch weil er am Schluss noch Details korrigierte“, sagte die Richterin im Zeugenstand.

Trotz der belastenden Aussage der Richterin blieb der Angeklagte bei seiner Weigerung zu den Vorwürfen zu schweigen. Auch seine Verteidigerin konnte ihn in einer Sitzungspause nicht davon überzeugen, sein Schweigen zu brechen.

Der Prozess soll jetzt mit der Anhörung weiterer Zeugen am 13. Februar im Amtsgericht Neumünster fortgesetzt werden.