Wunschstern-Aktion : DRK Neumünster hilft Kinderwünsche zu erfüllen

Wunschsternbäume stehen bei Famila am Haart und im A+B-Center.

24. November 2020, 17:28 Uhr

Ein Puppenschminkkopf, ein Paar Kopfhörer oder ein modischer Wollpullover: Diese und andere Wünsche hängen auch in diesem Jahr im Rahmen der Wunschstern-Aktion des DRK-Kreisverbandes in Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst, der Iuvo GmbH, dem Kinderschutzbund und dem Lebenshilfewerk an zwei Weihnachtsbäumen in der Stadt. Zum mittlerweile 15. Mal können Neumünsteraner sowohl im A+B-Center an der Baeyerstraße 1 als auch bei Famila am Haart 194 einen von insgesamt 200 Sternen vom Baum nehmen und einem Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen.

„Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor da. Die Wunschsterne waren in der Vergangenheit meist binnen weniger Tage vergriffen“, sagt Sabine Krebs vom DRK-Kreisverband. „Bisher konnten wir mit unseren Wunschsternen über 3000 Kindern eine Freude machen.“ Famila-Warenhausleiter Steffen Nickel ist derweil froh, dass sich sein Markt wieder an dieser Aktion beteiligt. „Schön, dass wir die 15-jährige Tradition aufrechterhalten. Besonders in der jetzigen Corona-Situation wollen wir dabei helfen, dass so viele Kinderwünsche wie möglich erfüllt werden“, so Nickel.

Während im A+B-Center und bei Famila jeweils 80 Sterne an den Bäumen hängen, steht beim Finanzamt in diesem Jahr kein Wunschsternbaum. Die Mitarbeiter der Behörde können aber auf digitalem Wege – über das hausinterne Intranet-Portal – zwischen 40 verschiedenen Kinderwünschen auswählen und sich so an der Aktion beteiligen. Die Abgabe der Geschenke erfolgt bis zum 11. Dezember beim DRK-Kreisverband an der Schützenstraße 14-16, montags bis donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr oder freitags zwischen 9 und 12 Uhr.