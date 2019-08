Polizei sucht Zeugen : Dreiradfahrer in Großenaspe leicht verletzt - Unfallverursacher fährt davon

Das leichte Fahrzeug kam bei einem Ausweichmanöver von der Straße ab.

von hg

14. August 2019, 11:25 Uhr

Großenaspe | Am Mittwochmorgen kam es in Großenaspe zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Gegen 7.10 Uhr Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus dem Kreis Segeberg mit seinem dreirädrigen, überdachten Kleinkraftrad die Bimöhler Straße aus Richtung Bad Bramstedt in Richtung Großenaspe.

Seinen Angaben zu Folge überholte ihn nach einer Kurve ein dunkler Geländewagen mit Anhänger. Dabei war der Abstand so gering, dass der Anhänger den linken Außenspiegel des Dreirades touchiert haben soll. Um einen befürchteten Zusammenstoß mit dem Anhänger zu vermeiden, wich der 22-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen aus. Bei dem abrupten Ausweichmanöver verletzte er sich leicht. Der Geländewagen setzte seine Fahrt fort.

Weitere Hinweise auf den Geländewagen oder Fahrzeuginsassen liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Polizei Boostedt mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 04393-710 zu melden.

