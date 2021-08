Fußball / SVT Neumünster : Drei Neuzugänge in der Startelf – aber Burhan Gülbay fehlt

Zum Saisonstart in der Landesliga Mitte gastiert Tungendorf am Sonnabend um 15 Uhr beim TSV Klausdorf.

Neumünster | Das Vorgeplänkel ist Geschichte, nun geht es auch in der Fußball-Landesliga wieder um die Wurst. Der Spielplan beschert dem SV Tungendorf einen Auftakt in der Fremde. Die Elf von Trainer Thilo Becker gastiert heute um 15 Uhr beim TSV Klausdorf. Ein wenig Skepsis „Auf dem kleinen Kunstrasenplatz werden wir von der ersten Sekunde an gefragt sein. Ich geh...

