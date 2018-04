Polizeibericht : Drei Küchenbrände in zwei Stunden

Zwei Mal mussten die Einsatzkräfte an die Kieler Straße ausrücken, einmal an den Hansaring.

von Dörte Moritzen

20. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Gleich drei Mal musste die Berufsfeuerwehr gestern ausrücken, weil es jeweils in einer Küche brannte. Gegen 10.30 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der erste Notruf: In einer Wohnung am Hansaring 37 war ein Rauchmelder angesprungen. Vor Ort stellten die Feuerwehrmänner fest, dass auf einem Herd Essen in Flammen stand. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Wohnung wurde gelüftet.

Um 11.11 Uhr löste im Seniorenwohnheim Tannhof an der Kieler Straße eine Brandmeldeanlage aus, auch hier brannte Essen auf einem Herd und war schnell gelöscht.

Um 12.09 Uhr eilte die Feuerwehr erneut in die Kieler Straße. Diesmal war in einem Mehrfamilienhaus Höhe Esplanade im zweiten Stock ein Brand ausgebrochen. Eine Frau und ihr Kleinkind hatten sich bereits auf die Straße retten können. Laut Berufsfeuerwehr war ein Toaster auf einem eingeschalteten Herd in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, musste bereits ein größeres Feuer mit einem C-Rohr bekämpft werden. Die Wohnung war nach dem Brand unbewohnbar. Verletzt wurde in allen Fällen niemand. Der Schaden ist noch unklar.