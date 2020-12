Drei Defibrillatoren für Bönebüttel

Lebensrettende Geräte wurden mit Hilfe von Firmen und privaten Spendern angeschafft

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2020, 15:52 Uhr

Bönebüttel | „Das ist einfach Spitze“, sagte Sebastian Kirchner von der Freiwilligen Feuerwehr Bönebüttel. Er freut sich über die große Unterstützung aus der Gemeinde für die Anschaffung von Defibrillatoren in Bönebüttel.

In Zusammenarbeit mit Jens Butenschön vom Sportverein hatte Kirchner um Spenden für zwei Geräte an der Grundschulturnhalle und am Sportlerheim der Gemeinde gebeten.

„Bei einem Notfall auf dem Sportgelände war kein Defibrillator vorhanden“, sagte Kirchner. Deswegen hatten Sportverein und Feuerwehr die „Aktion Defibrillatoren für die Gemeinde“ ins Leben gerufen. „Unser Aufruf hat Gehör und Unterstützung gefunden“, freute sich Kirchner. Insgesamt sind über 3200 Euro Spenden zusammengekommen.

Damit können zwei moderne Geräte angeschafft werden. Zehn Firmen und zwei private Spender hatten mitgemacht und bis zu 500 Euro gespendet.

Außerdem gab es noch eine Überraschung für Bönebüttels engagierten Feuerwehrmann. Dachdecker Mirko Runow, selbst über 25 Jahre in der Feuerwehr aktiv, wurde auch aktiv. Gemeinsam mit Geschäftspartnern packte der Bönebütteler Handwerker noch einmal 1600 Euro für ein drittes Gerät obendrauf. Das soll zum Schutz der Feuerwehrleute und für mögliche andere Notfälle im Hilfeleistungs-Löschfahrzeug mitgeführt werden.

Für zwei Geräte soll es noch einen Zuschuss vom Landessportverband geben. Deswegen muss auf die Geräte an der Schule und am Sportlerheim noch ein wenig gewartet werden, sagte Kirchner bei der Übergabe des Gerätes von Mirko Runow.

„Wir Handwerker durften auch im schwierigen Coronajahr arbeiten und haben die Krise gegenüber anderen Berufsgruppen ganz gut überstanden“, sagte Runow. Deswegen war der Gedanke aufgekommen, anstatt Weihnachtskarten zu versenden, die gute Idee von Feuerwehr und Sportverein zu unterstützen.

„Die Geräte sind selbsterklärend, narrensicher und haben sogar eine Taste für einen Kindermodus“, erklärte Kirchner. Das sei besonders für den Schulstandort wichtig, falls ein Gerät einmal bei einem Kind zum Einsatz kommen sollte.