Polizeibericht : Drei Brandstiftungen in einer Nacht

An der Kieler Straße und auf der Max-Johannsen-Brücke wurden Feuer gelegt.

von Dörte Moritzen

04. Mai 2018, 08:30 Uhr

Neumünster | Die Polizei sucht nach einem Brandstifter, der in der Nacht zu gestern drei Feuer legte. Gegen 0.48 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer an der Kieler Straße in Höhe Max-Johannsen-Brücke benachrichtigt. Am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass ein Stapel mit Füßen für Warnbaken brannte, der hier auf einer Europalette gelagert wurde. Die Berufsfeuerwehr löschte die brennenden Bakenfüße.

Gleichzeitig entdeckten Polizeibeamte in ihrem Streifenwagen etwa 300 Meter weiter Richtung Einfeld ein weiteres Feuer. Hier war eine Baustellentoilette(Dixi-Klo) in Brand gesetzt worden. Die Berufsfeuerwehr löschte auch diesen Brand. Die Polizei schätzt den Schaden insgesamt auf rund 1500 Euro.

Bereits gegen 0.14 Uhr war ein brennendes Wahlplakat auf der Max-Johannsen-Brücke gemeldet worden. Die Polizei geht davon aus, dass zwischen den drei Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9450.