Reitsport / VR Classics : Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl triumphiert in Neumünster

Die Qualifikation für die Weltcup-Kür ist das Highlight am ersten Tag des internationalen Turniers in den Holstenhallen.

Neumünster | Die Doppel-Olympiasiegerin knüpfte in den Holstenhallen zu Neumünster nahtlos dort an, wo sie vor zwei Jahren aufgehört hatte: Platz 1 für Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) in der Qualifikation zur Weltcup-Kür mit der Trakehner Stute TSF Dalera BB (84,39 Prozent). Als Siegerin in der Weltcup-Kür hatte sie im Februar 2020 die Holstenhallen verlass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.