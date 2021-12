Oberliga-Abstiegsrunde : Dithmarscher Handballtage für die SG Wift Neumünster

Nach dem knappen Auftaktsieg geht es nun bei der HSG Marne/Brunsbüttel und in Weddingstedt weiter.

Neumünster | Es gibt die Dithmarscher Kohltage im Herbst oder aber für die SG Wift die Dithmarscher Handballtage zur Adventszeit. In der Abstiegsrunde der Männerhandball-Oberliga folgen bis zum Jahresende zwei Spiele in der westlichen Region Schleswig-Holsteins. Am Sonnabend (18 Uhr) sind die Blau-Weißen zu Gast bei der HSG Marne/Brunsbüttel (Sporthalle des Bildung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.