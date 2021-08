Eine Legende aus Neumünster : Dirk Urban und die Erinnerungen an die Olympischen Spiele 1996

Vor 25 Jahren trat der Kugelstoßer in Atlanta an und schrammte haarscharf am Endkampf vorbei.

Padenstedt | Die Kugel, die sein Leben bestimmte, wog nur 7,257 kg. Aber sie ebnete Dirk Urban den Weg zu den Olympischen Spielen nach Atlanta 1996. Heute, 25 Jahre später, ist der 52-Jährige noch immer Inhaber des Männer-Landesrekordes mit 20,26 Meter. „Ist das tatsächlich schon so lange her?“, fragt Urban, als unsere Redaktion zu Besuch ist. Es sieht so aus, als ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.