Ruthenberg : „Dieser Spielplatz ist eine Zumutung“

Neumünster | Der kleine Milano (2) ist traurig. Die Drehscheibe funktioniert nicht, der Holzaufgang ist rott, das Gras hoch, und überall liegt Müll. Spielen mag der Junge hier eigentlich nicht. Für seine Oma Birgit Westphal (50) ist der Zustand des Spielplatzes an der Slevogtstraße in Ruthenberg „eine Zumutung“. „Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras sagt immer, Kinder sind unsere Zukunft. Ernst kann er das nicht meinen, wenn nicht mal die Spielplätze gepflegt werden“, sagt sie verärgert in Richtung Stadtverwaltung.

Der Anblick gestern ist tatsächlich nicht einladend. Die Mülleimer quillen über, auf dem nicht mehr frischen Sand liegen Getränkedosen und Plastikverpackungen. Zwischen dem morsch wirkenden Holzaufstieg und der mit Hundehinterlassenschaften beschmierten Rutsche wachsen Brennnesseln und hoches Gras, ebenso auf Stufen eines Kletterberges. Birgit Westphal zeigt auf Risse in einem eigentlich idyllisch angelegten Steinrund. „Hier sitzen oft Jugendliche oder Bewohner der Flüchtlingsunterkunft am Haart. Die lassen, wenn sie gehen, einfach alles stehen und liegen“, hat sie beobachtet. Nicht selten geht die junge Oma daher selbst mit Müllsack und auch schon mal mit Putzeimer los, damit Milano doch noch ein bisschen Spaß auf dem Platz hat. „Ich wohne seit 1976 hier und weiß noch, dass der Spielplatz früher immer schön und gepflegt war“, sagt Birgit Westphal.

Ingo Kühl, Chef des Technischen Betriebszentrums (TBZ), ist der Spielplatz als Problemfall bekannt. „Mindestens zweimal in der Woche sind Mitarbeiter von uns dort, reinigen und kontrollieren“, sagt er. Bei den Grünflächen könne es derzeit aber tatsächlich sein, dass Nachholbedarf bestehe. „Die Kollegen müssen jetzt überall sein“, sagt er, verspricht aber, sich darum zu kümmern.

Kühl verweist zudem auf das in der Anlage geltende Hundeverbot, an das sich viele Bürger nicht hielten. „Der Kommunale Ordnungsdienst ist regelmäßig dort und hat auch schon bußgeldpflichtige Verwarnungen ausgesprochen“, sagt Kühl. Schon in der Vergangenheit habe der Platz Probleme bereitet: „Es sind halt oft auch Jugendliche und Erwachsene dort“, so Kühl.

Ein Lichtblick: Die defekte Drehscheibe soll nach Angaben von Janine Merkel von der Abteilung Grünflächen bei der Stadt demnächst erneuert werden.

von Christian Lipovsek

erstellt am 30.Aug.2017 | 08:15 Uhr