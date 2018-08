Bordesholm : Diebstahl in luftiger Höhe

Ein orangefarbenes Schild wurde von einem Geschäftshaus abmontiert.

von Dörte Moritzen

22. August 2018, 14:48 Uhr

Bordesholm | Die Polizei in Bordesholm sucht einen Dieb mit Leiter: Ein Unbekannter hatte in der Nacht zu Sonnabend, 18. August, an einem Geschäftshaus in Bordesholm an der Mühlenstraße ein Firmen- beziehungsweise Werbeschild demontiert und gestohlen. Laut Polizeisprecher Rainer Wetzel ereignete sich die Tat zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonnabendmorgen, 9 Uhr. Das Schild mit der orangefarbenen Aufschrift „orange“, das den Namen des Geschäftes bezeichnet, hat einen Wert von etwa 500 Euro und eine Größe von 250 mal 80 Zentimetern. Es wurde von dem Dieb fachgerecht abgeschraubt. Da es in einer Höhe von etwa 2,50 Metern angebracht war, geht die Polizei davon aus, dass der Täter eine Leiter dabei hatte. Die Polizei in Bordesholm ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 04 32 2 96 100.