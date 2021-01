Amtsgericht Neumünster : Diebstahl bei Juwelier: Angeklagter kommt mit blauem Auge davon

Schmuck für 18.000 Euro wurde bei dem Juwelier am Kuhberg gestohlen. Der Angeklagter bestreitet den Diebstahl.

von Dörte Moritzen

06. Januar 2021, 17:52 Uhr

Mitten in der Nacht kurz nach 3 Uhr klirrte am 25. Juni 2018 bei einem Juwelier am Kuhberg in Neumünster das Schaufenster. Jemand hatte zwei Steine durch die Scheibe geworfen. Schnell angelte sich der Täter durch ein zirka ein Meter breites Loch Schmuck im Wert von rund 18 000 Euro und verschwand. Jetzt musste sich ein junger Mann (20) vor einer Jugendrichterin für die Tat verantworten. Angeklagt war ein besonders schwerer Fall des Diebstahls. Außerdem wurde ein tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten mitverhandelt: Am 1. Januar 2019 soll der Neumünsteraner sich mit einigen Bekannten in einer Wohnung an der Kieler Straße aufgehalten haben.

Das Problem: Der Wohnungsinhaber war damit absolut nicht einverstanden. Als ihm die ungebetenen Gäste auch noch den Schlüssel abnahmen, ging er zur Polizei. Die Ermittler überprüften wenig später vor Ort zunächst die Personalien. Dabei soll der Angeklagte einem Beamten ins Gesicht geschlagen, ihn dann von hinten angegriffen und am Hals umklammert haben. Erst mit Hilfe mehrerer Kolleginnen konnte der Mann damals gestoppt werden, so die Anklage.

„Also, der Einbruch bei dem Juwelier, das war ich nicht“, erklärte der junge Familienvater vor Gericht. Dann erläuterte er, warum die Polizei einst sieben Ketten und einen Ring samt Preis-Etiketten im Wert von fast 1500 Euro bei ihm fand. „Ich hab das Zeug mal von ’nem Typen gekauft. In der Stadt, da im Park, laufen immer Leute rum, die einem was anbieten. Zum Beispiel ein I-Phone für 100 Euro und solche Sachen. Der eine hatte halt Schmuck in ’nem Karton, wollte den unbedingt loswerden. Ich hab’ das dann halt für einen lächerlichen Preis genommen. Nur verkaufen ließ sich das nicht“, erzählte der Angeklagte. „Dann war Ihnen bei dem Preis wohl schon klar, dass das alles nur geklaut sein konnte“, merkte die Richterin an und erläuterte dem jungen Mann die Strafbarkeit von Hehlerei.

Auch der Angriff auf den Polizisten blieb eher nebulös: „Ich wollte nur noch meinen Rucksack haben, aber der Polizist wollte mir den nicht geben. Als ich ihn mir holen wollte, war da irgendwas mit seinem Kopf und ein Gerangel. Dass wir nicht in die Wohnung durften, wusste ich gar nicht. Ich wollte da nur Zeit überbrücken, wartete auf einen Zug. Und die Wohnung war ja in der Nähe vom Bahnhof. Den Mieter kannte ich flüchtig“, hieß es.

Weil der Angeklagte mittlerweile ein Schmerzensgeld an den verletzten Beamten gezahlt hat, sich in einer speziellen Maßnahme um einen beruflichen Einstieg bemüht, sich um sein kleines Kind kümmert, familiär eingebunden ist und sich nach einigen Gewaltdelikten seit zwei Jahren nichts mehr zu Schulden kommen ließ, wagte die Richterin insgesamt eine positive Prognose. Nicht zuletzt berücksichtige sie auch, dass der Mann als Kind wohl schwer traumatisiert wurde, als „seine Mutter durch den Vater zu Tode kam“.

Der Angeklagte wurde wegen Hehlerei und Widerstands in Tateinheit mit einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verwarnt. Er muss jetzt 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und an einem Anti-Gewalt-Training teilnehmen. „Dass Sie den Schmuck nur angekauft haben, lässt sich nicht widerlegen“, sagte die Juristin.