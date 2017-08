Nortorf : Diebstähle verunsichern Senioren in Nortorf

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Nortorf | Es reicht nur eine kleine Unaufmerksamkeit, schon schlagen die Diebe zu. In Sekunden wird beim Einkaufen das Portemonnaie aus dem Korb oder der Tasche geklaut, ohne dass es auffällt. Meist werden ältere Menschen bestohlen, die die Täter als leichte Opfer ausmachen.

Genau diese Situation erlebte eine 87-jährige Nortorferin vor einigen Tagen. Als sie ein Glas aus einem Supermarktregal nehmen wollte, musste sie beide Hände benutzen. Ihre Geldbörse habe sie dafür kurz in den Einkaufskorb gelegt, wie die Tochter der Betroffenen berichtete, die wie ihre Mutter anonym bleiben möchte. Da sie ihr Portemonnaie wenig später nicht mehr fand, schaute sie sich um, ob sie es verloren hatte. Der dreiste Dieb nutzte die Gelegenheit und machte sich auf den Weg zur nächsten Bank. Dort hob er mit der Bankkarte den Maximalbetrag vom Konto ab. Als Telefonnummer getarnt hatte die ältere Dame die Pin in ein kleines Adressbuch eingetragen. Den Dieb konnte sie damit aber nicht täuschen. Unter zahlreichen achtstelligen Nummern habe er den Pin rausgefunden. Daher liege der Verdacht nahe, dass die 87-Jährige bereits im Vorfeld bei der Eingabe ihrer Geheimzahl beobachtet wurde. Die Tochter erstattete Anzeige bei der Polizei.

„Das besonders ältere Menschen sich die Pin notieren, wissen auch die Straftäter“, sagte Polizeisprecher Sönke Hinrichs. Dass Senioren vorher bespitzelt werden, ist nicht auszuschließen. Da ältere Menschen ein vermeintlich leichtes Opfer darstellen, suchten sich die Täter gezielt Senioren aus. In den vergangenen Tagen wurden zwei derartige Fälle aus Supermärkten in Nortorf bekannt. Ob diese in einem Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Geld oder Portemonnaies sollten immer am Körper getragen und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Sollten Kunden ein verdächtiges Verhalten beobachten, sollten sie die Polizei informieren, rät Hinrichs. Sollte es doch zum Diebstahl kommen, sollten die Betroffenen als erstes die Bankkarten unter Tel. 116 116 sperren lassen. So bleibt der Schaden auf das Bargeld beschränkt. Unter Umständen entsorgt der Dieb die Geldbörse schnell im nächsten Gebüsch, so dass wenigsten die Dokumente wie Personalausweis und Versicherungskarte wieder da sind. Ansonsten müssen die Bestohlenen zu allem Übel auch noch zahlreiche Behördengänge unternehmen.

Auf jeden Fall sei das Vertrauen der Senioren zerstört, meint die Tochter des Opfers. So entstehen Ängste, dass die Täter durch die Adresse auf den Ausweisen auch die Häuser ins Visier nehmen könnten. Psychisch sei das eine Katastrophe. Ein großes Lob gibt die Tochter an die Polizei und die Geldinstitute in Nortorf weiter. Beide hätten ihrer Mutter verständnisvoll zur Seite gestanden. Die 87-Jährige hat auch ihre Konsequenzen daraus gezogen, die Geldkarte bleibt beim Einkaufen ab jetzt zu Hause.

von Malte Kühl

erstellt am 03.Aug.2017 | 08:10 Uhr