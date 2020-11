Rickling : Diebe brachen in eine Lagerhalle ein

Die Täter stahlen GPS-Systeme sowie eine Kettensäge. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Avatar_shz von Dörte Moritzen

13. November 2020, 11:10 Uhr

Rickling | Nach einem Einbruch in Rickling sucht die Polizei jetzt nach Hinweisen. Nach Auskunft der Ermittler ereignete sich der besonders schwere Fall des Diebstahls zwischen Dienstag, 10. November, 18 Uhr und Mittwoch, 11. November, 7 Uhr in einer Lagerhalle am Taubenholzweg. Wie die unbekannten Täter in die Halle gelangten, ist zurzeit noch unklar. In der Halle entwendeten die Diebe GPS-Systeme aus Traktoren sowie eine Kettensäge.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel.04551-884-0.