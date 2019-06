70-Jährige in Neumünster überfallen : Dieb reißt Rentnerin Goldkette vom Hals

Der Räuber entkam - jetzt sucht die Polizei Zeugen.

von Hannes Harding

06. Juni 2019, 16:33 Uhr

Neumünster | Einer Fußgängerin (70) wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr eine goldene Halskette geraubt. Die alte Dame war im Bereich der Schwalebrücke an der Gartenallee/Kieferklinik unterwegs, als sie auf einen unbekannten Mann traf, der ihr unvermittelt die Kette vom Hals riss. Auf einem schwarzen Fahrrad, eventuell einem Mountainbike, flüchtete der Täter in Richtung Hinter der Kirche. Die alte Dame wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30 Jahre oder älter, etwa 1,80 Meter groß und kräftig, schwarze Haare. Zur Tatzeit trug der Unbekannte einen bunten Blouson. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 04321/9450.

