Faldera : Die Wünsche der Senioren sind gefragt

Neumünster | Welche Freizeitangebote fehlen in Faldera? Was wünschen sich Senioren zum Thema Gesundheit? Soll es mehr Betreuungsangebote geben? Das will die Stadt von den älteren Menschen in Faldera wissen und startet daher erstmals eine umfassende Befragung der über 65-Jährigen. Diese sollen erzählen, wie sie das Wohnen und Leben im Stadtteil bewerten und was sie sich wünschen. „Die Menschen wollen in ihrem Stadtteil alt werden, und gemäß des Altenplanungskonzepts, das 2015 von der Ratsversammlung beschlossen wurde, sollen die älteren Menschen beteiligt werden. Oberstes Ziel ist es, die Selbstständigkeit und Lebensqualität zu fördern“, betont Seniorenbüro-Leiterin Romi Wietzke.

Faldera ist Pilotstadtteil, denn „es gibt hier so gut wie nichts für Ältere“, sagt sie – abgesehen von den Angeboten im Begegnungszentrum, von der Wichernkirche und der Siedler. Es gibt nur eine Wohnanlage an der Ehndorfer Straße, aber keine stationäre Altenpflege-Einrichtung. Sparkasse und Getränkemarkt schließen oder sind schon zu. In Faldera leben insgesamt 6585 Menschen, davon 1253 im Alter von 65 Jahren und älter. Das sind 19 Prozent der Bevölkerung im Stadtteil. Prognosen besagen, dass dieser Anteil bis zum Jahr 2015 auf 21 Prozent ansteigen wird. Der Anteil der 65- bis 79-Jährigen beträgt jetzt noch 8 Prozent, sagt Inga Wawrzinek-Braune, die das Projekt betreut. Bis 2030 soll sich das verdoppeln.

Für die Befragung werden außerdem noch Freiwillige als Interviewer gesucht. „Wir wollen die Menschen anstoßen, sich stärker einzubringen“, so Romi Wietzke. Mit der Befragung soll auch die ältere Generation motiviert werden, die Entwicklungsprozesse im Stadteil aktiv mit zu begleiten und sich zum Beispiel als Ehrenamtlicher einzusetzen.

Am Dienstag, 17. Oktober, um 18 Uhr gibt es im Begegnungszentrum am Wernershagener Weg 41 einen Info-Abend, an dem das Projekt vorgestellt wird. Wer Interviewer werden möchte, wird gebeten, sich bei Elke Kuchler, der Leiterin des Begegnungszentrums, unter Tel. 2 69 23 13 oder per E-Mail (Elke.Kuchler@neumuenster.de) zu melden.

