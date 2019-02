Neumünster : Die VR Bank gewinnt Marktanteile

Die Genossenschaftsbank will seinen 22 662 Mitgliedern erneut sechs Prozent Dividende auszahlen.

von Rolf Ziehm

22. Februar 2019, 15:18 Uhr

Die VR Bank kann auf ein gutes Jahr 2018 zurückblicken. Das machten die beiden Vorstände Dirk Dejewski und Dr. Rainer Bouss gestern bei der Vorstellung der noch vorläufigen Geschäftszahlen deutlich. Trotz unveränderter Rahmenbedingungen, die von Niedrigzins, verschärftem Wettbewerb und der Herausforderung durch die Digitalisierung geprägt sind, konnten die Genossenschaftsbanker sich bei fast allen Kennzahlen steigern.

So gab es unter dem Strich einen Zuwachs von knapp 300 auf nun 55 390 Kunden, immer mehr sind auch Mitglieder und damit Miteigentümer. Inzwischen sind es 22 662 (Vorjahr: 22 532) – und die profitieren von der guten Geschäftsentwicklung. Aufsichtsrat und Vorstand werden aller Voraussicht nach der am 4. Juni erstmals im Foyer der Holstenhalle tagenden Vertreterversammlung vorschlagen, wie im Vorjahr eine Dividende von sechs Prozent zu zahlen.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit erreicht 2018 mit 12,7 Millionen Euro zwar nicht das Vorjahresergebnis von 16,1 Millionen Euro, ist aber mehr als respektabel. Ein Grund ist das rückläufige Zinsergebnis, auch wenn hier immerhin noch 27,5 Millionen Euro (2017: 28,1 Millionen Euro) erwirtschaftet werden konnten. „Federn lassen mussten wir auch beim Bewertungsergebnis des eigenen Wertpapierbestandes“, sagte Bouss. Die Unsicherheiten in der Euro-Zone haben nicht nur in den Kundendepots Spuren hinterlassen, sondern auch im Eigengeschäft der VR Bank. „Das sind aus unserer Sicht aber temporäre Verwerfungen am Kapitalmarkt“, so Bouss. Die Digitalisierung trägt dagegen schon Früchte, denn die Verwaltungsaufwendungen konnte die Bank senken. „Die Ertragslage bleibt überdurchschnittlich“, so Bouss.

Aus dem Gewinn wird nicht nur die Dividende gezahlt, sondern auch das Eigenkapital weiter gestärkt. Die Gesamtkapitalquote ist mit 21,1 Prozent grundsolide und Voraussetzung, um im Kreditgeschäft weiter wachsen zu können. Hier legte die VR Bank schon 2018 um vier Prozent zu. Der Kreditbestand liegt bei 860 Millionen Euro. Auch die Kundeneinlagen erhöhten sich um 2,7 Prozent auf nunmehr 942 Millionen Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich leicht auf 1,3 Milliarden Euro.

Das Wachsen im Kredit- wie Einlagengeschäft ist für Bouss „Ausdruck für Marktanteilsgewinne“. Die VR Bank nehme dabei, so Bouss, „nicht jedes risikoreiche Geschäft mit“ und passe zudem auf, „nicht von Sichteinlagen institutioneller Großanleger zugeworfen zu werden“. Dafür werden nämlich bei der Bundesbank negative Verwahrzinsen fällig.

Nach der Aufgabe der Geschäftsstellen in Großenaspe und Trappenkamp betreibt die VR Bank 14 Dependancen. In Bordesholm wird zurzeit renoviert, 2020 ist die Hauptgeschäftsstelle in Bad Segeberg an der Reihe.