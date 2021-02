Neumünster : Die Volkshochschule plant den Neustart nach Corona

Das Semester soll jetzt am 19. April beginnen. Schon vorher gibt es Online-Kurse.

von Hannes Harding

09. Februar 2021, 18:59 Uhr

In normalen Zeiten wäre das kommende Frühjahrsprogramm der Volkshochschule Neumünster (VHS) zum Anfang des Jahres herausgekommen, und die Kurse wären jetzt gestartet. Aber was ist schon normal in diesen Zeiten? „Wir kommen schon fast nicht mehr mit dem Umplanen des neuen Semesters hinterher, so rasant ändern sich immer wieder die Bedingungen für den Unterricht im außerschulischen Bereich. Aktuell dürfen wir nicht öffnen und mussten nun schon innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal das Semester teilweise neu planen“, berichtet VHS-Leiterin Stephanie Steiner.

Mittlerweile ist der offizielle Semesterstart auf den 19. April verlegt, das Programmheft wird am 20. März erscheinen. „Nach dem ersten Umplanen war das Erscheinen des Programmheftes eigentlich für den 30. Januar vorgesehen, das Semester wollten wir zum 1. März starten, aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, den offiziellen Start noch einmal nach den Osterferien zu verschieben, in der Hoffnung, dass es bis dahin auch wieder möglich ist, Präsenzveranstaltungen durchzuführen“, so Steiner.

Das hatte zur Folge, dass im Verlauf der vergangenen Monate insgesamt über 200 Kurse neu geplant werden mussten, manche sogar zweimal. Das war eine große Herausforderung für alle Beteiligten, von den Planern über die Dozenten und Kooperationspartner bis hin zu den Kursusteilnehmern.

Nicht nur Starttermine mussten mehrmals verschoben werden, sondern dies hatte auch Auswirkungen auf andere Kurse. „Insbesondere wenn Inhalte aufeinander aufgebaut haben, löste das Kettenreaktionen aus, die sich dann quer durch die gesamte Programmplanung zogen“, sagt Thorsten Kehl, stellvertretender VHS-Leiter.

Auch wenn das Semester erst nach den Osterferien startet, gibt es schon vorab die Möglichkeit, Kurse zu besuchen. Ab Mitte Februar starten Online-Angebote insbesondere in den Programmbereichen Sprachen und Berufliche Bildung/EDV, für die man sich ab sofort unter www.vhs-neumuenster.de anmelden kann.

Insgesamt hat die Volkshochschule über 50 Onlineangebote in das Frühjahrssemester mit aufgenommen, die dann auch wieder teilweise in den Präsenzunterricht wechseln, sobald dies möglich ist.

Die Onlineangebote werden zum Teil über die „VHS-Cloud“ angeboten, damit verfügen die Volkshochschulen in Deutschland über eines der größten Lernportale von Bildungsanbietern. Aber auch andere Konferenzportale kommen hier zum Einsatz. „Im Rahmen dieser Kursangebote haben wir speziell zwei Angebote geschaffen, die eine kostenlose Einführung darüber geben, wie und unter welchen technischen Voraussetzungen in diesen Onlinekursen gelernt werden kann“, berichtet Stephanie Fechtner, zuständig für Sprachen, EDV und Berufliche Bildung.

Nicht alle Kursangebote starten erst nach dem 19. April. Fechtner: „Insbesondere die Veranstaltungen, die für die Osterferien geplant waren, haben auch weiterhin Bestand. Insofern lohnt sich auch bei uns ein Stöbern nach Ferienangeboten, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass sich die Lage bis dahin soweit entspannt hat, dass wir wieder unter den entsprechenden Hygiene-Auflagen Teilnehmer im Kiek In begrüßen dürfen.“