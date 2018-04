Wasbek : Die Vier bringt ihnen Glück

Rudolf und Theresia Frahm aus Wasbek sind heute 60 Jahre verheiratet.

von

19. April 2018, 15:05 Uhr

Vor über 60 Jahren machte sich der Tischlergeselle Rudolf Frahm (85) auf den Weg von Wasbek nach Bad Laer, um dort eine Stelle als Tischler anzunehmen. „Damals war Arbeit knapp, und Rumsitzen gab es nicht“, erklärt der rüstige Rentner. „Und dann hat mein Vater eine Stellenanzeige im ,Kirchenboten‘ gelesen und mich losgeschickt. Das war 1952.“ Auf einem Schützenfest in Bad Laer lernte er dann seine spätere Frau Theresia (84) kennen und lieben. Heute feiert das Paar aus Wasbek diamantene Hochzeit

Nach dem Motto „verliebt – verlobt – verheiratet“ wurde 1958 in Bad Laer Hochzeit gefeiert. Beide Jubilare kommen aus einer großen Familie. Theresia Frahm ist mit sechs Geschwistern aufgewachsen, Rudolf Frahm mit vier. Das bedeutete natürlich schon früh eine Reihe von Pflichten. Theresia Frahm musste auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen, während ihre Mutter nach dem frühen Tod des Vaters die Familie als Schneiderin allein ernähren musste. Eine Lehrstelle als Schneiderin blieb ihr versagt, „denn ich musste ja nachmittags zu Hause sein, um die Geschwister zu versorgen“, sagt sie. „Aber dann habe ich eine Stelle als Weberin in Osnabrück gefunden, und das war auch gut.“ „Bei mir war das ähnlich“, erinnert sich Rudolf Frahm. „Wir hatten in Wasbek eine Nebenerwerbsstelle von 20 000 Quadratmetern Land mit Ziegen, Schweinen und so weiter und da musste ich oft mit ran“, sagt Rudolf ganz ohne Bitterkeit: „Das war damals so.“ Und so war es auch selbstverständlich, dass er mit seiner Frau wieder nach Wasbek zog, um die Eltern auf dem großen Anwesen zu unterstützen. Hier am Krusenhofer Weg fühlen sich Resi und Rudi, wie sie von Familie und Freuden genannt werden, wohl. „Wir haben das irgendwie mit der Zahl vier“, fällt Rudolf Frahm plötzlich ein. „Unsere Spitznamen haben vier Buchstaben, unsere Geburtstage liegen genau vier Tage auseinander, wir haben im April geheiratet und vier Söhne bekommen.“ Nach Rainer, Jahrgang 1960, und Stefan, Jahrgang 1962, bekamen die Frahms 1967 noch die Zwillinge Andreas und Guido. Inzwischen sind die beiden auch stolze Großeltern von sechs Enkelkindern. Das große Haus und Anwesen halten die beiden noch selbst in Schuss. „So lange wir können, machen wir alles selbst“, so Theresia Frahm. Damit das möglichst lange so bleibt, halten sich die beiden fit. Rudi Frahm schwimmt immer noch jeden Montag 500 Meter, und seine Frau hält sich mit einem „Heimfahrrad“ in Form.

Auch sonst wird es den beiden nicht langweilig. Der Kartenclub, mit dem man sich einmal im Monat trifft, und die große Familie sorgen immer für Abwechslung. Wenn man die beiden Jubilare so sieht und zuhört, wie sie sich gegenseitig beim Erzählen „die Bälle zuwerfen“, hat man den Eindruck, zwei Teile eines Ganzen vor sich zu haben. Etwas Schöneres kann es nach einem langen Eheleben nicht geben.