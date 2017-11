Neumünster : Die Vielfalt des Sports

vergrößern 1 von 2 Foto: voiges 1 von 2

von Hannes Harding

erstellt am 17.Nov.2017 | 08:06 Uhr

20 Vereine des Kreissportverbandes präsentieren sich und ihre Sportarten noch bis zum Sonnabend bei mehr als 50 Veranstaltungen in der Holsten-Galerie. Schon gestern bei der offiziellen Eröffnung der zweiten Auflage der „Tage des Sports“ war das Interesse groß. Denn nicht nur Gäste aus Sportvereinen, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Politik verfolgten die ersten Darbietungen mit Interesse. Auch zahlreiche Kunden blieben an den Aktionsflächen stehen, um sich die großen und kleinen Akteure anzuschauen. „Ziel ist es wieder, die sportlichen Angebote der Stadt öffentlich zu machen. Denn gerade der Sport hat einen großen Wert in der Gemeinschaft einer Stadt. Deshalb sind alle eingeladen, diese für sich zu entdecken“, sagte Ute Freund, die Vorsitzende des Kreissportverbandes (KSV).

Die Holsten-Galerie wird dazu jeweils über den ganzen Tag verteilt auf neun Veranstaltungsflächen neben den Vorführungen auch zahlreiche Mitmachaktionen bieten. Und in ihrem 21. Jahr werde die Gymnastik- und Tanzschau des KSV mit 19 teilnehmenden Gruppen aus sechs Vereinen erstmals nicht in der Halle, sondern hier in der Galerie stattfinden, kündigte Frank Wede als Mitorganisator aus dem Verein Sportpool Neumünster an, der sich der Förderung des Spitzensports vor Ort zum Ziel gesetzt hat.

Als Vorsitzender des Sportpools nahm Markus Küstner die Gelegenheit war, den jungen Schwimmer Felix Winkler (12), der bei seiner Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften die Bronze-Medaille errang, und die Latein-Formation des Tanzsportclubs für ihre Leistung sowie ihr Engagement beim Schwale-Tanzpokal mit stattlichen Fördersummen auszustatten.

Am Starttag standen dann unter anderem auch noch Kinderturnen und Einradfahren sowie Vorführungen im Kickboxen und Gewichtheben auf dem Programm. Die Besucher der Holsten-Galerie zeigten sich vom abwechslungsreichen Angebot sehr angetan. „Das ist eine super Aktion, bei der für jeden etwas dabei ist“, hieß es aus ihren Reihen.

Zum heutigen Programm zählen unter anderem Rollator-Tanz (10.30 - 12 Uhr, Cheerleading (17 - 17.30 Uhr) und Boxen (18 - 19 Uhr). Und am Sonnabend präsentieren sich die „Roten Hosen“ mit einem Probetraining (10 - 12 Uhr), die Badminton-Asse sowie zahlreiche weitere Sparten.