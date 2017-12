Wasbek und Neumünster : Die Verwaltungsehe bleibt

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

von Christian Lipovsek

erstellt am 12.Dez.2017 | 19:11 Uhr

Neumünster | Das war eine klare Ansage an Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras: „Die Verwaltung wird beauftragt, derzeit von einer Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund Abstand zu nehmen und die Verhandlungen mit der Gemeinde Wasbek über die notwendige Anpassung bzw. Änderung des bestehenden Vertrages fortzusetzen“, hieß es am Dienstagabend in einem Antrag der SPD, dem alle anderen Ratsmitglieder bei der Sitzung in der Stadthalle zustimmten. Nur Ratsherr Hauke Hahn (CDU) enthielt sich. Damit ist klar: Die mögliche Scheidung der Verwaltungsehe ist vorerst vom Tisch (der Courier berichtete).

Warum, das machten SPD-Fraktionschef Volker Andresen und sein CDU-Kollege Gerd Kühl deutlich: „Wir haben eine sehr gute Verwaltungsgemeinschaft mit Wasbek“, betonte Andresen. Neumünster sei in Kiel als „Oberzentrum im ländlichen Raum“ deklariert. Das bedeute, es müsse sich um sein Umland kümmern. „Wir wollen ein klares Signal an alle Gemeinden senden, dass wir eine enge Zusammenarbeit wünschen. Schließlich fördert das Umland auch die Wirtschaft in der Stadt“, so Andresen. Kühl nannte Zahlen: „Wasbek hat einer Steigerung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten auf 242 600 Euro pro Jahr und weitere Verhandlungen zugesagt. Damit können wir arbeiten.“

Eine zufriedene Miene machte Wasbeks Bürgermeister Karl-Heinz Rohloff (CDU), der die Debatte auf der Besuchertribüne in der Stadthalle verfolgte. Sein Stellvertreter Bernd Nützel (SPD) geht davon aus, dass am Mittwoch nun auch die Gemeindevertretung Wasbek dem Fortsetzen der Verwaltungsehe zustimmt. „Wir waren nie weit auseinander. Es ist bedauerlich, dass Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras die Verhandlungen in die Öffentlichkeit getragen hat.“

Wasbek sei immer bereit gewesen, Kostensteigerungen auszugleichen, so Nützel zum Courier. Es habe lediglich zwei Knackpunkte gegeben: die Validierung und die Kosten für den Friedhof. Beides hänge zusammen. „Wir wollen, dass eine Überprüfung von Externen stattfindet und die Verwaltung nicht einfach nur die eigenen Mitarbeiter fragt“, erklärte Nützel. Hintergrund seien die exorbitanten Kostensteigerungen bei der Friedhofsverwaltung. „Die sind innerhalb von fünf Jahren von 14 000 auf 32 000 Euro gestiegen, und niemand weiß warum.“ Es müsse eine Paketlösung geben, so Nützel.

Die Wasbeker wollen bis März die Verhandlungen mit Neumünster abschließen, um das Thema aus dem Kommunalwahlkampf herauszuhalten.