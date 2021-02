Offene Ganztagsschule : Die Timm-Kröger-Schule in Neumünster wird zur Großbaustelle

Die Bauarbeiten am Pestalozziweg laufen. Der Stadtteilbeiratsvorsitzende fordert: Sporthalle sollte auch saniert werden.

21. Februar 2021, 15:27 Uhr

Knapp einen Monat nach der Grundsteinlegung für die Erweiterung der Timm-Kröger-Schule zur offenen Ganztagsschule fordert der Stadtteilbeiratsvorsitzende Brachenfeld-Ruthenberg, Hans-Jürgen Gorba, auch die separat stehende Turnhalle der Schule zu sanieren. „Das Gebäude ist nicht mit in den Planungen, aber es muss an die künftige Schulstruktur angepasst werden“, sagt Gorba.

Vor gut drei Jahren war der Beschluss gefallen, die nach einem Schleswig-Holsteinischen Juristen und Schriftsteller benannte Grundschule zur offenen Ganztagsschule zu erweitern. Das soll die dreizügige Einrichtung am Pestalozziweg mit ihren rund 280 Schülern in 13 Klassen fit machen für die Zukunft.

„Am Schulstandort Neumünster hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Es wurde viel investiert. Und auch unsere Konzepte wurden gut von der Verwaltung aufgenommen und umgesetzt“, lobt der stellvertretende Schulleiter Tim Posselt. Rund 8,5 Millionen Euro fließen in das Projekt. Die Schule wird um einen zusätzlichen eingeschossigen Gebäudeflügel im Süd-Osten erweitert. Im Nord-Osten des bestehenden Gebäudes ist ein weiterer Bau vorgesehen, der die drei Gebäudeflügel verbindet, so dass von oben betrachtet eine Acht entsteht.

Die Bestandsklassen sollen entsprechend der pädagogischen Anforderung um Differenzierungsräume, also Nebenräume, in denen Schüler individuell gefördert werden können, ergänzt werden. Für je zwei Klassenräume ist ein im Innenhof angebauter Differenzierungsraum vorgesehen.

Der eingeschossige Neubau wird in konventioneller Weise mit Klinkerfassade errichtet. Die Dächer der neuen Pavillons, die als Differenzierungsräume dienen, werden begrünt. Die alte, unter Denkmalschutz stehende Schule an der Straßenfront bleibt erhalten und wird künftig Verwaltungsgebäude.

Während und nach den Bauarbeiten, die im kommenden Jahr abgeschlossen sein sollen, müssten die Schüler mit einigen Umzügen rechnen, erklärt Posselt. „Im Moment gibt es Container und wir haben auch Fachräume für Klassen freigeräumt. Aber alle freuen sich auf den Neubau“, sagt er.

Im Anschluss an die Fertigstellung soll dann auch über eine Neugestaltung des Schulhofes abgestimmt werden. Hier könnten die Schüler mit entscheiden, sagt der stellvertretende Schulleiter.