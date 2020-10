Grossenaspe : Die Täter brachen mittags in ein Haus ein und durchwühlten alles

Ein zweites Haus an der Alten Dorfstraße konnten die Täter nicht öffnen. Die Polizei sucht Zeugen.

von Susanne Otto

15. Oktober 2020, 12:25 Uhr

Grossenaspe | Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Alten Dorfstraße in Großenaspe kam es am Mittwoch, 14. Oktober, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr. In dieser Zeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlten alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen.

Die Bewohner waren nicht zu Hause

Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht im Hause. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Bei einem zweiten Tatort in der Alten Dorfstraße blieb es bei dem Versuch, ins Haus zu gelangen, hier konnten der/die Täter die Haussicherungen aber nicht überwinden.

Drei Männer sind aufgefallen

Am Vorabend gegen 19 Uhr waren in der Siedlung drei Männer aufgefallen, die sich verdächtig verhielten und wie folgt beschrieben wurden: alle etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Teint, einer der Männer hatte helle Haare und trug ein Base-Cap.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Sachgebiet 4 bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 zu melden.

Unser Blaulichtmonitor