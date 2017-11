Todesmarsch : Die tägliche Angst vor dem Erschießen

vergrößern 1 von 3 Foto: Privat 1 von 3





von Christian Lipovsek

erstellt am 17.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Das Leben von Leonard Zimmak hätte so schön verlaufen können. Am 18. November 1907 erblickte der Sohn von Kolonialwarenladen-Betreiber Otto Zimmak und Helene Rosenberg in seiner gutbürgerlichen Familie in Pestlin, Kreis Stuhm, in Westpreußen das Licht der Welt. Exakt 110 Jahre später, am morgigen Sonnabend, wird sein Sohn Fred Zimmak (66) in Wittorferfeld eine Gedenktafel einweihen. Zur Erinnerung an den sogenannten Todesmarsch vom Konzentrationslager Hamburg-Fuhlsbüttel ins „Arbeitserziehungslager Nordmark“ in Kiel Hassee vom 12. bis 15. April, an dem sein Vater teilnehmen musste. Der Courier besuchte Fred Zimmak in seinem Wohnort Großsolt im Kreis Schleswig-Flensburg.

Seit Jahrzehnten betreibt der gebürtige Schwede Ahnenforschung. Noch immer bewegt ihn die Geschichte seiner Eltern und Großeltern sehr, das merkt man. Seine Mutter ist 92 Jahre alt, lebt in Stockholm. „Über meinen Vater und die Zeit des Nationalsozialismus aber spricht sie nicht“, sagt Fred Zimmak. Also wertete er Bücher, Akten und Fotoalben aus, befragte Verwandte und Bekannte – und fand so immer mehr zu seinem Vater.

Leonhard Zimmak geht in Stuhm zur Schule, lernt Schlosser. Bis 1933 lebt die Familie glücklich in Pestlin. „Alle hatten ein schönes Leben“, sagt sein Sohn. Doch dann kommen die Nazis. Sie markieren das Haus, diffamieren die Eltern und Großeltern, die ab 1941 auch den Judenstern tragen müssen.

Die Familie zieht nach Hamburg, zunächst die Tante, dann folgen auch die anderen. In der Hansestadt kann Otto Zimmak in der jüdischen Gemeinde in einem Altenheim arbeiten. Für Leonhard brechen schwere Zeiten an. Er hält sich erst mit Gelegenheitsarbeit über Wasser, muss bis zu seiner Deportation Zwangsarbeit leisten. Kurze Zeit später lernt der junge Mann Else Herbst kennen, heiratet sie.

Am 13. Juni 1941 kommt Sohn Denny zur Welt. Nur wenige Monate später, am 6. Dezember 1941, muss die gesamte Familie zum Hannoverschen Bahnhof nach Hamburg, wird von dort mit dem Zug nach Riga deportiert, wo sie vier Tage später im Außenlager Jungfernhof ankommt. „Dort waren tausende Menschen in einfachen Scheunen eines Bauernhofes untergebracht, Frauen, Männer und Kinder“, sagt Fred Zimmak. Leonhard ist einer von 30, die den Zug ausräumen, alle Sachen der Deportierten zusammentragen müssen. Das Versprechen, das Gepäck werde ins Lager nachgebracht, ist eine glatte Lüge. Die Sachen behält die SS ein.

Die Zustände im Jungfernhof sind grauenvoll. Leonhard, Else und Denny werden krank, berappeln sich aber wieder. Mehrfach gelingt es der Familie, gegen das strenge Verbot Lebensmittel bei Bauern in der Umgebung zu bekommen. Sie begibt sich damit in Lebensgefahr. Am 10. Februar 1942 wird Leonhards Mutter Helene erwischt und sofort hingerichtet. Der Vater stirbt keine zwei Wochen später, wird wie die meisten in einem Massengrab verscharrt. Doch es kommt noch schlimmer. Einen Monat später ermorden die Nazis in der Erschießungsaktion Dünamünde fast 2000 Menschen – auch Else und Denny. „Mein Vater hat vielleicht nur deshalb überlebt, weil er als Schlosser und mit Erfahrung als Elektriker Kriegsfahrzeuge reparieren konnte“, sagt Fred Zimmak und schluckt.

Leonhard wird in der Folge nicht nur im Arbeitslager eingesetzt, sondern kommt auch an die russische Front. Fliehen kann er nicht. Streng bewacht und mit Fesseln an den Füßen durchlebt er drei schwere Jahre. Anfang 1945 wird er zusammen mit weiteren aus dem Arbeitslager mit dem Schiff evakuiert. Eigentlich sollte er nach Kiel, doch dort ist kein Platz. Das Schiff legt in Hamburg an. Leonhard kommt ins Konzentrationslager Fuhlsbüttel, einer Außenstelle des KZ Neuengamme.

Wenig später ist das Ende des Zweiten Weltkriegs in Sicht. Die Alliierten rücken immer näher. Fuhlsbüttel soll geschlossen werden. „Schleswig-Holstein ist die letzte Bastion der Nazis“, sagt Fred Zimmak. Am 12. April startet der sogenannte Todesmarsch. In mehreren Gruppen werden 800 Menschen aus dem KZ in das „Arbeitserziehungslager Nordmark“ nach Kiel-Hassee geführt, unter den 153 Juden ist auch Leonhard. Die SS erschießt auf dem Weg mindestens neun Menschen. In Wittorferfeld werden die Saboteure Maurice Sachs und Richard Hartmann ermordet. Leonhard überlebt den Marsch und auch das Grauen, das ihn in Hassee erwartet. Zwar wird er dort von den sogenannten Totschlägern bewusstlos geschlagen, er überlebt aber und wird im Rahmen der vom schwedischen Grafen Folke Bernadotte initiierten und geleiteten Rettungsaktion „Weiße Busse“ zum Kriegsende zunächst nach Dänemark, einen Tag später dann weiter nach Schweden gebracht. Dort erholt er sich, lernt seine neue Frau Grete kennen und heiratet sie. Fred wird 1951 geboren, 1957 zieht die Familie nach Stockholm.

Erst vor drei Jahren kam der Rentner wegen der Liebe nach Großsolt. Vor 14 Jahren lernte er nämlich auf einer Ahnenforschungsplattform im Internet Esther Erika Goldschmidt kennen. Auch ihre Eltern waren im Lager Riga. Im August dieses Jahres heiratete das Paar in Hürup. Leonhard Zimmek erlebt das alles nicht mehr. Er stirbt am 22. Oktober 1993 in Stockholm.