Neumünster-kalender : Die Stadt in historischen Ansichten

Hans Jürgen Schwanke sammelt seit 20 Jahren Postkarten und Erinnerungsstücke. Jetzt ist ein Kalender mit seinen Motiven entstanden.

von volohc

16. Juli 2019, 15:24 Uhr

Großflecken, Kuhberg und Bahnhof vor mehr als 100 Jahren. Wie es damals in Neumünster aussah – das weiß kaum einer besser als Hans Jürgen Schwanke. Der 73-Jährige sammelt seit zirka 20 Jahren Ansichtskarten mit historischen Motiven seiner Heimatstadt. Er besitzt inzwischen mehr als 20.000 Fotos und 3700 Postkarten: ,,Ich hab’ die Stadtgeschichte Neumünsters zu 99 Prozent“, sagt er.

Und es sind nicht nur Abbildungen, die bei ihm zuhause Zeugnis von der Vergangenheit ablegen: Teller von der Holstenköste hängen an der einen Wand, Bilder vom Großflecken mit einer Uhr in der Mitte an der anderen, und in einer Vitrine stehen Biergläser, Becher und Aschenbecher mit Stadtmotiven. Unzählige Alben sind mit historischen Zeitungsartikeln gefüllt. Weitere Fotos liegen gestapelt in einem Schrank.

Und Schwanke dokumentiert auch die Moderne: Ungefähr 500 Bilder im Jahr fotografiert er selbst. Deshalb trägt er immer eine Kamera bei sich.

Seine Leidenschaft fürs Sammeln begann auf einem Flohmarkt – als er Karten kaufte, die niemand mehr wollte. ,,Eigentlich bin ich viel zu spät angefangen“, bedauert der Falderaner. Bevor er dieses Hobby für sich entdeckt hatte, arbeitete er als Maurer und in der Stadtverwaltung Neumünster. Später war er 17 Jahre lang als Reiseleiter tätig.

Ab und zu präsentiert Schwanke seine Schätze, in Pflegeheimen zum Beispiel: ,,Wenn Leute anrufen, dann mache ich das gerne.“ Einige seiner Sammlerstücke hat er auch dem Museum Tuch + Technik gespendet, andere wurden im Caspar-von-Saldern-Haus ausgestellt.

Im vergangenen Jahr dann wurde ein Verlag auf Schwankes Sammlung aufmerksam und bot ihm an, einen Kalender zu gestalten. Dafür stellte der Sammler 400 Aufnahmen zur Verfügung, aus denen dann die Motive ausgewählt wurden und für die Schwanke dann die Bildunterschriften verfasste. Das Projekt war ein Erfolg. Daher gibt es in diesem Jahr eine Fortsetzung. Ein neuer Kalender für das Jahr 2020 ist bereits im Handel erhältlich.

In diesem sind unter anderem Bilder vom Großflecken vor etwa 100 Jahren zu sehen. Man erkennt historische Fahrzeuge und Denkmäler und bekommt einen Eindruck vom damaligen städtischen Trubel. Neben längst nicht mehr vorhandenen Bauwerken kann man auch einige noch bestehende Gebäude entdecken, wie die Holstenschule und die Bebauung rund um den Großflecken. Selbst ein Marsch der Witten Büxen und das Strandleben am Einfelder See sind dokumentiert.