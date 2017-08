Die rote Flut

Hein und seine Holde befällt Trübsal, wenn sie den Blick über ihren Garten schweifen lassen: Gerade einmal drei Pflaumen konnte er ohne Schimmelbefall vom Baum retten. Das reicht natürlich nicht für einen Kuchen. Und die Aussichten auf eine reichliche Apfelernte sind ebenfalls mehr als mau. Es hängen kaum Früchte am Baum, und die wenigen werden bestimmt noch vor der Reife heruntergefallen sein. Mit diesem Gartenjahr ist kein Staat zu machen, Frühjahr und Sommer waren einfach zu schlecht. Die Freilandtomaten sind ebenfalls noch nicht richtig in Schwung gekommen. Hein fürchtet große Verluste durch Krautfäule – und wird dennoch von den roten Früchten überflutet. In den Gewächshäusern seines sich gerade im Urlaub erholenden Schwagers gedeiht es prächtig. Hein erntet in Schwagers Abwesenheit und isst täglich die Tomaten. Dennoch kommt er nicht gegen die Massen an. Als sich jetzt Besuch ansagte, hoffte Hein an die Gäste einige Früchte loswerden zu können. Doch Fehlanzeige: Sie hatten wohl die gleiche Idee und einen Riesenkorb voll Tomaten als Gastgeschenk dabei.

Guten Tag, bis Montag!

von Rolf Ziehm

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:11 Uhr