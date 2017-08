Innenstadt-Revier : Die Polizei zieht wieder an die Parkstraße

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | Knapp ein Jahr nach der Entscheidung zur Umorganisation der Polizei in der Stadt steht der Standort der neuen „Polizeistation Neumünster-Mitte“ so gut wie fest. Sie soll nur wenige Meter vom ehemaligen 1. Polizeirevier im Parkcenter auf der anderen Straßenseite entstehen, nämlich im Gebäude Parkstraße 20. Das teilte jetzt Dörte Mattschull vom Kieler Innenministerium auf Courier-Nachfrage mit.

Aktuell müsse nur noch der Vermieter den Vertrag unterschreiben. Es bestünden aber keine Bedenken hinsichtlich des Abschlusses, sagte Dörte Mattschull. Geplant sei, das Gebäude, in dem sich zuletzt eine Physiotherapie-Praxis befand, in den kommenden Monaten einzurichten. Auf rund 350 Quadratmetern soll eine moderne, den heutigen Anforderungen entsprechende Polizeidienststelle entstehen. Dort werden künftig 13 Beamte arbeiten (inklusive dem Dienststellenleiter). „Als Mietbeginn ist laut Mietvertrag der 1. Dezember vorgesehen“, sagte Dörte Mattschull.

Seit Ende vergangenen Jahres hatte die zuständige Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) mehrere Gebäude in Augenschein genommen. Dabei spielte auch die Barrierefreiheit eine Rolle.

Polizeisprecher Sönke Hinrichs zeigte sich erfreut über den mutmaßlichen neuen Standort. „Nach dem durch Wasserschäden und Schimmel erforderlich gewordenen Auszug aus dem Dienstgebäude in der Parkstraße 27 im Mai 2011 wurde die Notwendigkeit einer Dienststelle in der Innenstadt immer wieder diskutiert“, erinnert er an die Historie. Die Polizei reagiere mit der neuen Wache nun maßgeblich auf den Wunsch nach sichtbarer Präsenz und „unmittelbarer Betreuung polizeilich relevanter Bereiche in der Innenstadt und im angrenzenden Vicelinviertel“.

Seit Ende Juni läuft zudem die Umsetzung der im vergangenen Jahr angekündigten neuen Dienststellenstruktur. Die Ermittlungsdienste von Schutz- und Kriminalpolizei werden zusammengelegt. In der weiteren Folge ist dann im dritten und vierten Quartal die Zusammenlegung der Wachdienste des 1. Polizeireviers an der Alemannenstraße und des 2. Polizeireviers am Hansaring an der Altonaer Straße geplant. Von dort aus sollen dann künftig alle Soforteinsätze abgearbeitet werden, die über den Notruf 110 eingehen.

Im Gebäude am Hansaring sind die neue Polizeistation West und der Verkehrsunfalldienst vorgesehen. Die übrigen Polizeistationen in der Stadt sollen sich nicht verändern.