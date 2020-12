Neumünster : Die Polizei warnt vor falschen Zahlungsaufforderungen

Die Täter geben sich als offizielle Stelle der Landespolizei aus und wollen Geld auf einem Girokonto kassieren.

von Dörte Moritzen

03. Dezember 2020, 15:21 Uhr

Seit einer guten Woche sind mehrfach gefälschte Zahlungsaufforderungen einer sogenannten „Zentralen OWI-Stelle“ aus Neumünster aufgetaucht. Darin wird der Empfänger aufgefordert, wegen einer angeblich begangenen Ordnungswidrigkeit (OWI) beim Landespolizeiamt, Zentrale OWI-Stelle , eine Zahlung zu leisten. Der geforderte Betrag soll auf ein Girokonto der VR Bank Westküste überwiesen werden.

„Diese Zahlungsaufforderungen sind gefälscht, ein solches Konto bei der VR Bank Westküste gehört nicht zum Landespolizeiamt oder einer anderen Behörde“, erklärt Polizeisprecher Sönke Petersen. Die aktuelle Fälschung sei auch deshalb gut zu erkennen, weil die OWI–Stelle in Neumünster mittlerweile nicht mehr, wie auf der Zahlungsaufforderung behauptet, an der Alemannenstraße untergebracht, sondern an die Oderstraße gezogen ist.

Sollte jemand eine entsprechende Zahlungsaufforderung von der „Zentralen OWI-Stelle“ erhalten, in der ein Betrag an ein Konto der VR Bank Westküste überwiesen werden soll, wird er gebeten, sich an eine Polizeidienststelle zu wenden und

die Zahlung keinesfalls zu tätigen.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, wer hinter der Aktion steckt.