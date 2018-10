Gerichtsbricht : Die Oma der eigenen Tochter ausgenommen

Wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs verurteilte das Gericht einen 23-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe.

von Jens Bluhm

02. Oktober 2018, 12:50 Uhr

Sie hatten schon ein fast familiäres Verhältnis – auch nach der Trennung der Tochter von ihrem Freund durfte der 23-Jährige in der Einliegerwohnung von deren Eltern wohnen bleiben. Immerhin ist er der Vater ihrer Enkeltochter. Ob es bei dem guten Verhältnis bleibt, darf künftig allerdings bezweifelt werden.

Zumindest für das Amtsgericht steht fest, dass der junge Mann die Großmutter seiner eigenen Tochter um rund 1430 Euro erleichtert hat: Wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs verurteilte das Gericht ihn zu elf Monaten Haft auf Bewährung. Nach Überzeugung von Richterin und Staatsanwältin hatte der Mann im Dezember vergangenen Jahres heimlich 1450 Euro vom Konto seiner Beinahe-Schwiegermutter abgehoben. Gleich viermal hatte er innerhalb weniger Tage am Geldautomaten Beträge zwischen 100 und 800 Euro vom fremden Konto abgehoben. Sein Fehler: Unmittelbar nach der Geldentnahme hatte er jeweils den eigenen Kontostand abgefragt. Die Polizei zählte eins und eins zusammen und kam so auf die Spur des 23-Jährigen.

Der mochte sich gestern zwar auf den Fotos der Überwachungskamera erkennen, bestritt aber dennoch die Abhebungen: „Wie sollte ich an die Pin gekommen sein?“ Auch darauf hatte das Gericht eine Antwort: Noch bis vor wenigen Monaten besaß er einen eigenen Schlüssel zur Wohnung der Geschädigten, in der die Pin hinterlegt war. In ihrer Urteilsbegründung rügte die Richterin vor allem den Vertrauensbruch des 23-Jährigen.