Bokhorst : Die offene Kirche wurde gefeiert

Viele Vereine, Verbände und Gruppen hatten sich zu einem Frühlingsfest mit buntem Programm zusammengefunden.

von Ralf Seiler

24. April 2018, 17:00 Uhr

Bokhorst | Mit einem bunten Frühlingsfest sind die Freunde und Mitglieder aus der Kirchengemeinde der Heilig-Geist-Kirche zu Bokhorst am Wochenende so richtig in die warme Jahreszeit und das neue Kirchenjahr gestartet.

„Endlich draußen sein, den Frühling genießen und voller Schwung und Tatendrang neue Aufgaben anpacken“, hieß es für alle auf der Festwiese hinter dem Gemeindezentrum an der Kirche. Dort hatten sich unter anderem der Bauernverband, die Pfadfinder, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die örtliche Jägerschaft, die Grundschulen aus Hüttenwohld, Schipphorst und Großharrie, der Posaunenchor, die Trommelgruppe und die Landfrauen sowie der Verein der Freunde der Heilig-Geist-Kirche versammelt. Die Mitstreiter der Bokhorster Biker Church standen fleißig am Grill.

„Das bunte Programm zeigt, wie wichtig und wertvoll der Zusammenhalt in der Kirchengemeinde und auf den Dörfern ist“, meinte Organisatorin Steffi Willuweit. Sie ist in der Kirchengemeinde auch die erste sogenannte Quartiermanagerin im Kirchenkreis Ostholstein. „Wir wollen mit dem neuen Gemeindezentrum und der Heilig-Geist-Kirche noch offener werden und für die Menschen in den Dörfern ein Angebot bis über den Kirchturm hinaus schaffen“, sagte sie. Dazu gehören nicht nur die immer weiter wachsenden musikalischen Angebote, das Seniorencafé, der Singkreis oder eben auch Veranstaltungen wie das Frühlingsfest oder der Motorradgottesdienst. So soll es von Mai bis Juli jeden 1. Freitag im Monat einen Probelauf für einen offenen Mittagstisch für Jung und Alt geben. „Mittag ohne Grenzen“ lautet das Motto.

Informationen und Anmeldungen gibt es im Kirchenbüro unter Tel. 04394-357 oder per E-Mail an kirchenbüro@kirchebokhorst.de.

„Kirche in Bokhorst – das soll ein Ort der Begegnung für die Menschen und ein Ort gelebten Glaubens und der Nächstenliebe sein“, sagte Pastorin Corinna Weißmann-Lorenzen, die seit dem 9. März aus der Elternzeit zurück und wieder im Dienst ist.