Messe auf dem Holstenhallen-Gelände : Die Nordbau light war gelungener Testlauf

Nur 1000 Besucher kamen zu der Fachmesse, aber Holstenhallen-Chef und Aussteller sind dennoch zufrieden.

13. September 2020, 14:05 Uhr

Dass es keine Mega-Messe wie die Nordbau wurde, war klar. Coronabedingt brachte die „Fachausstellung Bau mit Seminaren – powered by Nordbau“ wie zu erwarten war weder Umsatz- noch Besucherrekorde. Als Signal an die Branche war sie dennoch erfolgreich. Mit einer Besucher-Absagequote von 30 Prozent hatten aber weder Veranstalter noch Aussteller gerechnet.

„Künftige Messen würden wir überbuchen, um auch mehr Leben auf dem Gelände zu haben“, erklärte Dirk Iwersen, Geschäftsführer der städtischen Holstenhallen GmbH. Insgesamt kamen von Mittwoch bis Sonnabend rund 1000 Besucher aufs Gelände der Holstenhallen.

Die Aussteller waren trotz allem zufrieden. Jörg Girse aus Nordrhein-Westfalen hatte auf rund 1000 Quadratmetern Gerüste und Leitern platziert und ein Beratungszelt aufgebaut. Auch er verzeichnete weniger Besucher als geplant, betonte aber die Bedeutung der Fachmesse: „Es ist eine gute Möglichkeit, Präsenz zu zeigen. Der persönliche Austausch ist sehr wichtig. Ich habe meine Kunden persönlich angerufen, und die haben sich sehr gefreut, ein Stück Normalität zu haben. Riesenumsätze habe ich nicht erwartet, ich gehe aber nicht mit einem Minus nach Hause. Ich bin seit 20 Jahren auf der Nordbau und komme auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, auch unter diesen Bedingungen.“

Auch Holstenhallen-Chef Dirk Iwersen betonte die Bedeutung des persönlichen Gesprächs: „Der Austausch ‚face-to-face‘ hat einen großen Stellenwert. Das zeigten auch die 16 Seminare, die durchweg positiv ankamen.“

Carina Vogel von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein beriet im Forum der Holstenhalle. Sie bilanzierte wenige Anfragen, dafür aber intensives Interesse: „Ein großes Thema unter Hausbesitzern war der Heizungsaustausch. Auch in Fragen der Energieeinsparung geht der Trend in Coronazeiten in Richtung Do-it-yourself.“

Besucher Christoph Homberg aus Kaltenkirchen hat ein Transportunternehmen und war von der Firma Humbaur aus Gersthofen (Bayern) eingeladen worden. Er meinte: „Ich finde es gut, dass die Messe stattfindet, auch wenn das Angebot klein ist. Ich möchte mich hier einfach umgucken.“

Dirk Iwersen war zufrieden mit der ersten Messe in den Holstenhallen seit dem Lockdown im März: „Insgesamt kann ich ein positives Resümee ziehen. Es ist gelungen, ein Signal zu senden, dass auch in dieser Zeit so eine Messe möglich ist. Auch die Landesregierung hat mit ihrer Präsenz die Bedeutung der Messe betont. Für uns war es zudem ein Test, um zu sehen, wie Messen unter Coronabedingungen gestaltet werden müssen.“