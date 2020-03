Coronakrise : Die Neumünsteraner halten sich an die Regeln

Wo normalerweise hunderte Leute bei Sonnenschein flaniert hätten, herrscht gähnende Leere.

von Christian Lipovsek

22. März 2020, 12:59 Uhr

Sonntagmittag in Neumünster. Egal ob auf dem Kuhberg , am Busbahnhof oder auf dem Großflecken: Wo normalerweise hunderte Leute bei Sonnenschein und klarer Luft flaniert hätten, herrscht gähnende Leere. Vereinzelt sind Menschen bei den noch geöffneten Bäckereien – sie halten den Sicherheitsabstand ein, stehen getrennt voneinander.

Ein Polizeisprecher erklärt auf Nachfrage, zumindest in Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde hielten sich die Einsätze zur Auflösung von Menschenansammlungen weitestgehend in Grenzen. „Da gibt es nicht so viel zu berichten.“

Nur vereinzelt, zum Beispiel am Einfelder See, wurden Jugendliche in größeren Gruppen gesehen, die den Ernst der Lage offenbar noch nicht erfasst hatten.