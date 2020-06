„Stadtkonzert“ in Neumünster : Die Musiker sorgten auch hinter Folie für beste Stimmung

Abi Wallenstein und die „Soltoros“ traten nach Beginn der Coronakrise erstmals unter strengen Regeln im Volkshaus auf.

Alexandra Bury

07. Juni 2020, 15:41 Uhr

Die Sehnsucht nach Konzerten ist groß in Coronazeiten, sowohl auf Seiten der Künstler als auch beim Publikum. Als am Freitagabend im Volkshaus in Tungendorf das erste Konzert in geschlossenen Räumen seit der Corona-Beschränkungen stattfand, waren die Umstände dennoch befremdlich. 47 Besucher mussten im sicheren Zwei-Meter-Radius zum Nachbarn in Zweiergruppen oder auf Solo-Sitzen Platz nehmen.

Viele hätten gern mitgesungen

Am liebsten hätten viele bei den großartigen Darbietungen von Abi Wallenstein und den Soltoros mitgesungen oder getanzt. Aber weil lediglich Summen und Mitklatschen erlaubt waren, musste die Begeisterung überwiegend introvertiert gelebt werden. Auch für die Künstler war der Auftritt ungewohnt. Sie durften Musik machen und singen, allerdings hinter einer dreigeteilten Spuckschutzwand, die vorne auf der Bühne stand.

Alexandra Bury

„Es ist schon seltsam, weil man sich in der Wand selber sieht und keinen Kontakt zum Publikum aufnehmen kann. Außerdem singen die Leute sonst mit. Die mittlere Trennung störte manchmal beim Blickkontakt zu meinem Musikerkollegen Torsten Ziemann. Aber so schlimm empfand ich es nicht, und die Location ist ganz toll“, meinte die Ahrensburger Sängerin Peggy Sunday von der Band „Soltoros“. Auch wenn die quirlige Band um ihren Schlagzeuger reduziert war, brachten die beiden „Soltoros“ mit ihrem eigenwilligen Flamenco Rock pure Lebensfreude auf die Bühne. Für das Konzert, bei dem der Hut herum ging, konnten die Veranstalter auch die Hamburger Blues-Legende Abi Wallenstein gewinnen. Er heizte bei Saallicht ein und die Begeisterung für seine Musik war trotz der Restriktionen deutlich spürbar.

Begeisterte Besucher

Besucherin Susanne Klein meinte: „Es ist schon skurril. Du darfst nicht mitsingen, du darfst nicht tanzen, und Klatschen zu Rockmusik ist gruselig. Aber dennoch ist das Konzert spitze.“ Der Neumünsteraner Musiker Reiner Bublitz hat zusammen mit der städtischen Veranstaltungsmanagerin Kirsten Gerlach das Konzert sowie zwei folgende unter dem Titel „Stadtkonzerte“ organisiert. Für das Auftaktkonzert wurden die Besucher persönlich vom Organisator, Musikern und der Stadt eingeladen.

Weitere Konzerte

Für die weiteren Konzerte sind ab Dienstag, 9. Juni, bis Donnerstag, 11. Juni von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr Platzreservierungen unter Tel. 942-2318 möglich. Je Konzert sind 100 Gäste erlaubt. Pro Anrufer können nur zwei Plätze bestellt werden. Am Freitag, 12. Juni, treten um 18 Uhr Georg Schröter, Marc Breitfelder und Band sowie Reiner Bublitz im Gerisch Skulpturenpark an der Brachenfelder Straße 69 auf. Am Freitag, 19. Juni, ab 19.30 Uhr bieten Maya Mo, Sascha August und Reiner Bublitz sowie Kirsten Nordhofen ein Konzert, bei dem der Ort derzeit noch offen ist. Es wird um eine Spende für die Musiker gebeten.