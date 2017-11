Neumünster : Die Liebe zu guter Musik ist zeitlos

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Neumünster | Kontrastreiche Chorsätze und thematische Breite zeichnen den Chor Lieth-Kontrast aus Bad Bramstedt aus. Einmal mehr stellte die Formation dies am Sonntag in der Bugenhagenkirche mit ihrem Programm „Zeitlose Liebe“ unter Beweis. Unter der Leitung von Kay Philipp Fuhrmann genossen 120 Zuhörer das A-cappella-Konzert, bei dem das Repertoire von sakraler und weltlicher Chormusik aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu modernen Popstücken reichte.

Wie der Beifall offensichtlich kundtat, kamen unter anderem sowohl die aus der Zeit der Renaissance stammenden Werke „Il Bianco e dolce Cigno“ von Jacob Arcadelt (1507 - 1568) und „Now is the month of Maying“ des englischen Komponisten Thomas Morley (1557 -1602) als auch das moderne „Lullabye“ des amerikanischen Popkomponisten Billy Joel (*1949) in den Reihen des Publikums gut an. Besonders aufmerksam lauschten die Zuhörer ebenso dem Titel „Viva la vida“ der britischen Gruppe „Coldplay“, für den sich die Sängerinnen und Sänger im Kirchenschiff verteilten und so die hervorragende Akustik des Raumes in Gänze nutzten.

Einen weiteren Block widmet der Chor seinem Gründer und ehemaligen Chorleiter Norbert Dummeyer, der Anfang des Jahres verstarb. Ihm zum Gedenken erklangen die Lieder „Jeg kan hoere natten liste“ (Schuldt-Jensen/Halfdan Rasmussen), „O Herr, führ uns“ (Serge Rachmaninoff, 1873 - 1943) und „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847).

Den glänzenden Schlusspunkt zu diesem zu Recht mit anhaltendem Applaus belohnten Konzertes, setzte der Chor schließlich mit dem romantischen Volkslied „Weißt du, wie viel‘ Sternlein stehen?“, das noch einmal eindrucksvoll aufzeigte:

Liebe zur Musik ist zeitlos und nicht an bestimmte Genres oder Jahrhunderte gebunden.