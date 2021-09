Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Die Leiden des SV Wasbek gehen weiter

Auch im dritten Saisonspiel gibt es für das Team von Trainer Mariusz Zmijak eine Niederlage.

Wasbek | Weiterhin punktlos am Tabellenende verharrt der SV Wasbek in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost. Gegen den TSV Altenholz II gab es eine 2:3 (0:1)-Heimniederlage. Mehrere Absagen Die erhoffte Reaktion nach dem 0:14-Debakel bei Schleswig IF in der Vorwoche blieb unterm Strich aus, dennoch war Wasbeks Coach Mariusz Zmijak mit seiner Elf zufrieden – einzig ...

