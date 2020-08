Wasbeker Strasse : Die Landesgeschäftsstelle der Piraten ist jetzt in Neumünster

Der Zulauf zu der jungen Partei ist nach eigenen Angaben ungebrochen. Mittlerweile gibt es rund 50 Mitglieder.

30. August 2020, 16:01 Uhr

Die „Piratenpartei“ Schleswig-Holstein hat jetzt ihre Landesgeschäftsstelle in Neumünster. Am Sonnabend eröffnete der Vorstand die Räume an der Wasbeker Straße 73-75 an der Ecke zum Hansaring.

Mark Hintz (50), seit 2018 politischer Geschäftsführer des Landesverbands, erklärte: „Nach dem Ausscheiden der Piraten aus dem Landtag 2017 hat der damalige Vorstand entschieden, die Geschäftsstelle in Kiel zu schließen. Trotzdem verzeichnen wir seitdem einen Mitgliederzuwachs um 20 Prozent. Mittlerweile gibt es in Schleswig-Holstein rund 350 Parteimitglieder. Zudem haben wir die ‚Jungen Piraten‘ gegründet und auch bei den bis zu 28-Jährigen zunehmend Anfragen.“ Besonders aus der Fridays-for-future-Bewegung käme der Nachwuchs, schilderte Hintz: „Die jungen Leute wollen nicht nur auf die Straße gehen, sondern politisch etwas bewegen.“

In den drei Jahren ohne Geschäftsstelle liefen Konferenzen digital. Von der Wasbeker Straße aus sollen auch künftig öffentliche digitale Podiumsdiskussionen, Livestreams und ein Piraten-Podcast laufen. Außerdem soll es dort jeden ersten Sonnabend im Monat eine öffentliche Veranstaltung aus Politik, Kultur und Gesellschaft geben. Besetzt sind die Parteiräume ebenfalls jeden ersten Sonnabend im Monat ab 10 Uhr.

Neumünster sei als Standort wegen der zentralen Lage im Land geeignet. „Außerdem haben wir unseren Lagerraum für Fahnen und anderes Demonstrationsmaterial hier in der Stadt“, erklärte Hintz.

Die erste Veranstaltung findet am Sonnabend, 3.Oktober, um 18 Uhr an der Wasbeker Straße 73-75 statt. Hanna Poddig aus Flensburg wird ab 18 Uhr über die Entstehung des Umweltaktivismus berichten.

Die Piratenpartei Deutschland wurde 2006 gegründet, den Landesverband Schleswig-Holstein gibt es seit 2007. Die Piraten waren von 2012 bis 2017 im schleswig-holsteinischen Landtag vertreten.